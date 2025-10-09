A Illa siembra con almeja japónica sus bancos marisqueros

La Cofradía de A Illa y la Organización de Produtores (OPP-20) realizaron ayer una importante siembra de marisco con la que garantizar la productividad de sus principales bancos marisqueros.

En ellos se han soltado 2,5 millones de unidades de almeja japónica, la que mejor está resistiendo en estos últimos años los problemas que se encuentran en la ría de Arousa. Un millón de esas unidades fueron adquiridas gracias a una ayuda de la Diputación provincial de 16.000 euros, con la que se compró almeja de entre 10 y 12 milímetros de talla.

El resto de la producción se realizó con fondos propios de las entidades, que han invertido 47.500 euros en sembrar los bancos marisqueros con almeja japónica entre 15 y 18 milímetros de talla. Esta cantidad se repartió entre marisqueo a flote (1,5 millones) y a pie (un millón).

Esta siembra viene a unirse a las que se vienen realizando en los últimos meses a través del plan experimental con el que cuenta la Cofradía de A Illa, con el que está criando en el pantalán de embarcaciones menores semilla de almeja, tanto japónica como babosa. Precisamente, esta última especie ha mejorado los resultados en los últimos tiempos, reduciendo de forma considerable su mortalidad y convirtiéndose en una posibilidad más para regenerar los bancos marisqueros de A Illa de Arousa. En este proyecto, el pósito ha contado siempre con el respaldo de entidades como el CIMA que, recientemente, ha aportado 100.000 unidades de almeja babosa para su cría en las jaulas instaladas en el pantalán de embarcaciones menores de O Xufre. Juan José Rial Millán, patrón mayor de A Illa, insiste en que «nuestra intención es seguir invirtiendo en este tipo de regeneraciones para garantizar la productividad de los bancos, y con ello, los ingresos para nuestros socios».