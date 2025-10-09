A Illa reclama a la Xunta la protección del legado arqueológico de Areoso

El trabajo arqueológico acometido por la Fundación Luis Monteagudo en la mámoa 3 deja un sabor agridulce en el bipartito que gobierna A Illa. El sabor dulce está en que el valor patrimonial y cultural del islote no pasa desapercibido a los expertos que integran una institución como esa fundación, que se ha esforzado en salvar de la desaparición los restos de la mámoa, pero la amargura llega por «el escaso o nulo interés que muestra la Xunta no solo a la hora de investigar esa riqueza que esconde Areoso, sino en la falta de preocupación por protegerla». Así lo explica el alcalde de A Illa, el socialista Luis Arosa, quien considera «una pena que tengan que venir fundaciones a realizar un trabajo que ya debería haber hecho hace muchos años la Consellería».

El regidor reconoce que «estamos preocupados por el islote, ya que se trata de un espacio con un gran valor natural; por eso, luchamos para conseguir su protección y que se regulase el acceso de turistas para evitar que acabasen con él, y por la importancia arqueológica que contiene, sin que la Xunta haya dado pasos en este último aspecto», más allá de la protección con un muro de la mámoa 4, acometida ya en el lejano 2010.

Por su parte, el teniente de alcalde nacionalista de A Illa, Manuel Suárez considera que «la Xunta no está haciendo su trabajo, que sería cuidar, preservar y poner en valor el patrimonio arqueológico, no solo de Areoso, sino también de todo este municipio». De hecho, señala que colectivos como «Pandulleiros» han realizado mucho más por la preservación de espacios como Os Bufos o la zona de O Naso que la Xunta. Es más, recuerda que, en el caso de estos últimos yacimientos, sería muy fácil de protegerlos ya que «tienen todos una afectación arqueológica de protección en el (PXOM) y están plenamente identificados, ya que se han realizado algunos trabajos en lugares como Os Tarais, pero sin llegar a profundizar». En ese sentido, considera que la actitud «pasiva» de la Xunta ante yacimientos como el de Areoso es «una muestra más de la irresponsabilidad y falta de compromiso con la cultura y el patrimonio histórico». Tanto Arosa como Suárez coinciden en reclamar medidas de protección para el yacimiento de Areoso, pero dando pasos mucho más allá, al entender que «se debería impulsar la creación de un aula de interpretación de ese yacimiento que está permitiendo descubrir un buen número de restos y datos».