La excavación del Alobre encara el final con una posible necrópolis de cremación inédita

La excavación arqueológica iniciada en agosto en la parte baja del castro de Alobre ha entrado en la recta final y la «guinda del pastel» ha sido la estructura descubierta hace unos días. Además, gana peso la hipótesis de que se trataba de un enterramiento secundario procedente de la cremación, lo cual sería inédito en este yacimiento.

Así lo explicó ayer su director, Israel Picón, a un grupo de escolares que acudió como parte de una ronda organizada por el Concello de Vilagarcía y que llegará a 200 de los colegios de O Piñeiriño, el Arealonga, Vilaxoán, A Lomba y el San Francisco. Pero el arqueólogo llamó a la prudencia porque todavía queda por delante un importante trabajo de análisis de las muestras halladas y que realiza el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) del CSIC.

El objetivo de los trabajos que ejecuta la empresa A Citania y financia Mercadona era indagar más en los elementos descubiertos anteriormente: la cetárea romana y la puerta marítima de la Edad de Hierro. Pero en una cota más baja apareció una nueva estructura; cuadrada y con abundantes restos de carbón y tégulas que hicieron pensar en un enterramiento romano secundario o en un hogar, una especie de lareira.

Pero según Picón, la hipótesis de un uso funerario «cobra más fuerza» y «posiblemente se trate de una necrópolis de cremación inédita, porque no se conocía la cremación aquí». Era un tipo de ritual habitual en las primeras etapas del Imperio y que después fue reemplazado por la inhumación y, de hecho, en este mismo yacimiento se da el caso con la necrópolis de Arealonga, el detonante de las intervenciones que se han sucedido desde 2019 en esta parte baja del importante castro de Vilagarcía.

Picón ante los depósitos de la cetárea romana | Iñaki Abella

«¿Y los muertos?»

De hecho, durante años han aparecido restos óseos en las inmediaciones, destacando dos enterramientos sin ajuar ni caja, directamente sobre el suelo, que están siendo analizados para su datación, entre otras cosas. Una de las cuestiones que más llamó la atención de algunos de los niños que lo visitaron ayer y que no dudaron en preguntar «¿Dónde estaban los muertos?» en el turno de preguntas. También se interesaron por la forma de trabajar, abriendo catas en lugar de levantar toda la tierra.

Picón les explicó pacientemente que la función del arqueólogo es «evitar la desaparición del patrimonio cultural, que es de todos» y que por ello conviene pensar en el futuro, en profesionales y tecnologías que están por venir. Fue delante de algunos de los depósitos de la factoría romana donde se han encontrado restos de salsas que los romanos aplicaban en sus comidas, aunque para algunos de los pequeños recordaban a las cubetas del lagar: «Son para hacer vino», respondió alguno antes de conocer la realidad.

Los arqueólogos en otra de la zonas del yacimiento. | Iñaki Abella

El director les dio pistas, recordándoles que el mar estaba muy cerca y también la puerta marítima vista antes; por donde empezaron la visita y uno de los hallazgos más destacados que ha dado la parcela de Valle-Inclán y cuya rampa usaron, como hacían los vilagarcianos prehistóricos para sus embarcaciones, siendo una de las pocas documentadas en el noroeste español.

En uno de esos depósitos hallaron restos de sardinas enteras y en las abiertas ahora «estamos convencidos de que había otros tipos de pescados y que cada cubeta tenía una especialidad», señaló Picón.

El alcalde, Alberto Varela, también siguió las explicaciones del director sobre cómo estos preparados se guardaban después en ánforas y se transportaban en barco, dando cuenta de los orígenes ancestrales de la industria conservera de hoy en día y del «germen de nuestra ciudad», apuntó el regidor.

También agradeció la disposición de A Citania a realizar estas visitas guiadas a escolares para que conozcan la «suerte que supone contar con esta riqueza».

Paneles explicativos y muros a la vista, el siguiente paso

El objetivo de los trabajos es determinar cómo se entrelazaron los 800 años de historia transcurridos entre la puerta marítima de la Edad de Hierro y la factoría romana. Después, seguramente en 2026, llegará la musealización que también financia Mercadona con 65.000 euros y que contratará el Concello, aportando además un acceso desde el parque Valdés Bermejo.

El alcalde explicó ayer que seguramente se rellenen las excavaciones y se dejen a la vista los bordes de los muros para dar una idea de los restos hallados, junto con paneles explicativos. Esto sucede gracias al convenio firmado con la compañía, que cede el uso del suelo por cincuenta años para que los vecinos puedan disfrutar del yacimiento. Alberto Varela también destacó que los procesos ejecutados durante la construcción del establecimiento y de estas excavaciones tienen seguimiento de Patrimonio.