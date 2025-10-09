Emgrobes presume de variedad en los productos del mar
La patronal celebra esta tarde su taller de cocina, con la petaraña, ostra rizada y algas como estrellas
Petaraña o chopa –un pez de roca similar al sargo–, ostra rizada y algas. Estos son los tres productos protagonistas de la jornada gastronómica «La Cocina del Mar», una cita con los productos poco conocidos o menos comerciales que se lleva a cabo desde hace diecisiete ediciones al abrigo de la Festa do Marisco de O Grove.
Se despliega esta misma tarde en la sala mirador de la lonja de contratación de pescados y mariscos, donde los asistentes pueden conocer algunos de los secretos de dichas especies y, sobre todo, aprender cómo cocinarlas o ponerlas a la mesa.
Se hace, junto a la correspondiente degustación, a instancias de Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes), con apoyo de la Xunta, la cofradía, el Concello y la DO Rías Baixas.
Para desplegar este taller de cocina Emgrobes quiso contar con la participación de Rocío Garrido y su proyecto «personal shopper» conocido como Cocina de Mi Abuelo, que no solo sirve para elaborar suculentas recetas, sino también para ayudar a los consumidores a cocinar y a adquirir los mejores productos.
También participa en la propuesta el restaurante Senlleiro de O Grove, que combina tradición gallega y vanguardia a partir de mariscos frescos, verduras de temporada y una exclusiva vinoteca.
Y lo hizo Hostelco, que si bien se conoce por ser una empresa de maquinaria y accesorios destinados a la hostelería y restauración, también dispone de una sección de asesoría culinaria mediante la que despliega talleres gastronómicos como el celebrado ayer en la sala mirador de la lonja de contratación meca.
De este modo la patronal, presidida por José Besada, insiste tanto en su colaboración con la Festa do Marisco como en dar a conocer a vecinos y visitantes la enorme variedad de productos que el consumidor puede encontrar en lonjas como la meca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Preocupación por el comportamiento de una hembra de delfín y su cría
- Cambados se queda sin combustible por impagos y la Policía debe patrullar a pie
- Los arqueólogos salvan de la desaparición nuevos restos prehistóricos en Areoso
- Noia hunde aún más el fracasado libre marisqueo de Arousa
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El San Simón de Baión queda en el aire tras retirarse la comisión