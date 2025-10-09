Días de trabajo intenso para las agencias con la apertura de los viajes del Imserso

Dos días muy intensos de trabajo. La apertura de la reserva de plazas para el Imserso ha disparado la actividad en las agencias de viaje en la comarca, que se afanan desde ayer en cerrar los deseos de sus clientes para viajar a diferentes puntos de la península o las islas. En algunas de estas agencias se registraron colas de los interesados en conseguir una de esas plazas, pero la mayor parte de ellas ya trabajan con las previsiones de sus clientes para gestionarlas en cuanto se abre el plazo de solicitud sobre esa decisión previamente comunicada, lo que permite agilizar una reserva que acostumbra a volar en cuanto se abre el plazo.

Para Galicia están bloqueadas un total de 65.000 plazas que se repartirán entre el turno de ayer y el de hoy, destacando, sobre todo, la demanda que los clientes hacen para viajar a destinos como Baleares, Canarias o la costa del Mediterráneo. Así lo reconoce Diego Bóveda, responsable de la agencia de viajes A Confianza al señalar que «la gran mayoría de las personas buscan un destino de temperatura agradable, con sol y con la posibilidad de disfrutar de la playa, y en eso, a estas alturas del año, se llevan la palma estos tres lugares».

Otras opciones, sin tanto tirón, pero que acabarán por ocuparse son la posibilidad de viajar a alguna capital de provincia, un viaje «de cuatro noches, también muy atractivos pero que no vuelan tanto como ocurre con las plazas que hay en Canarias o Baleares». También hay espacio para aquellos que estén interesados en disfrutar de la naturaleza, con la posibilidad de realizar rutas por espacios naturales.

En la comarca de O Salnés se cumplen estos intereses, ya que se apuesta de forma mayoritaria por viajar a un destino como Canarias.

En el caso de Viaxes A Confianza, la jornada de ayer resultó relativamente tranquila, ya que de ese turno «solo teníamos ocho clientes, por lo que resultó relativamente sencillo tramitar las cosas». Más dura será la de hoy, donde la agencia va a trabajar con más de 80 solicitudes, tratando de cerrar para sus clientes los destinos elegidos, algo que «no siempre resulta sencillo». Después de estas dos jornadas también estarán atentos a las posibles bajas y a como avanzan las listas de espera.

Bóveda apunta que el gran atractivo de estos viajes es la posibilidad de realizarlo a un precio muy económico si se compara con un viaje convencional. «Con los mismos condicionantes en algunas zonas es posible acercarse al precio del Imserso, porque siempre hay hoteles que tienen paquetes para mayores de 55 años y competitivos, siempre que se escoja en temporada baja, pero existen otros destinos, precisamente las islas y la Costa Mediterránea, en los que resulta totalmente imposible, ya que el precio normal solo de los aviones ya es más caro que lo que se abona a través del Imserso», explica.