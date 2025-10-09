Detenida tras un forcejeo en un bar de Vilagarcía
Una responsable del establecimiento sufrió una herida en un pie
Una mujer fue detenida esta mañana en Vilagarcía tras protagonizar un forcejeo en un bar. Como resultado, una de las responsables del local sufrió un corte en una pierna, por lo que fue trasladada al Hospital do Salnés, pero sin revestir gravedad.
Los hechos ocurrieron sobre las 9.00 horas y la mujer fue arrestada como presunta autora de un delito de amenazas y lesiones, según informa el Ayuntamiento de Vilagarcía.
Fuentes conocedoras del caso explican que entró en el bar a primera hora de la mañana y que se produjo un forcejeo en el que cayeron bandejas al suelo y vasos y loza, por lo que una de las camareras sufrió un corte en un pie.
El origen de la disputa pudo haberse producido por el comportamiento de la clienta en el establecimiento y reprochado por sus responsables.
Hasta el lugar se desplazaron tres patrullas de la Policía Local, una de la Nacional y una ambulancia, que trasladó a la herida al centro sanitario de Ande, aunque la lesión no revestía gravedad, siempre según las mismas fuentes.
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Preocupación por el comportamiento de una hembra de delfín y su cría
- Cambados se queda sin combustible por impagos y la Policía debe patrullar a pie
- Los arqueólogos salvan de la desaparición nuevos restos prehistóricos en Areoso
- Noia hunde aún más el fracasado libre marisqueo de Arousa
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El San Simón de Baión queda en el aire tras retirarse la comisión