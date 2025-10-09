Detenida tras un forcejeo en un bar de Vilagarcía

Una mujer fue detenida esta mañana en Vilagarcía tras protagonizar un forcejeo en un bar. Como resultado, una de las responsables del local sufrió un corte en una pierna, por lo que fue trasladada al Hospital do Salnés, pero sin revestir gravedad.

Los hechos ocurrieron sobre las 9.00 horas y la mujer fue arrestada como presunta autora de un delito de amenazas y lesiones, según informa el Ayuntamiento de Vilagarcía.

Fuentes conocedoras del caso explican que entró en el bar a primera hora de la mañana y que se produjo un forcejeo en el que cayeron bandejas al suelo y vasos y loza, por lo que una de las camareras sufrió un corte en un pie.

El origen de la disputa pudo haberse producido por el comportamiento de la clienta en el establecimiento y reprochado por sus responsables.

Hasta el lugar se desplazaron tres patrullas de la Policía Local, una de la Nacional y una ambulancia, que trasladó a la herida al centro sanitario de Ande, aunque la lesión no revestía gravedad, siempre según las mismas fuentes.