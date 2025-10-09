«Bajo la cota cero» muestra el fondo submarino en Vilagarcía

La sala de exposiciones del Centro Comercial Arousa permite la posibilidad de visitar la muestra «Bajo la cota cero» con el mundo submarino como protagonista. La entrada es gratuita y se podrá visitar hasta el 26 de octubre.

La implicación del Club Subacuático Pérez Sub y la Federación Galega de Actividades Subacuáticas, ha sido fundamental para mostrar fotografías y vídeos que muestran los tesoros submarinos de la ría de Arousa en todo su colorido y esplendor.

Los autores de estos impactantes trabajos son Manuel Ángel Laya, actual campeón gallego de fotografía submarina, Paco Ventoso, Jorge Candán, el valenciano Héctor Ripollés y José Carlos Rando.

Otra de las citas culturales del Centro Comercial Arousa será mañana viernes (20.00 horas) en la sala de juntas de la tercera planta. Se trata de una nueva reunión de «Café con Notas» donde los aficionados a la literatura y a la música podrán debatir sobre la obra Sinfonía Número 9 del Nuevo Mundo de Antonio Dvorák.