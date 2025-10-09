El CIM de O Salnés encara el final de la obra para garantizar la privacidad y otras mejoras

La Mancomunidade está a punto de finalizar las obras en la sede del CIM de O Salnés que, entre otras cosas, suponen dos mejoras fundamentales: la creación de una sala de conciliación para los menores acompañantes y el aislamiento acústico de los despachos para garantizar la privacidad y confidencialidad de las consultas.

La Consellería de Política Social ha concedido una ayuda de 103.900 euros para cubrir el 100% del coste de unos trabajos necesarios para «dar una atención adecuada», porque las oficinas no contaban «con las condiciones mínimas de comodidad exigidas para un espacio con el uso actual», debido a la antigüedad de las instalaciones y la organización que tenían.

El CIM de O Salnés se encuentra en la tercera planta del edificio administrativo de la rúa de Ourense, propiedad del Concello de Cambados. El espacio estaba dividido mediante una tabiquería de pladur y paneles de madera con acristalamiento que se iban a demoler para reorganizar la distribución, además de para ganar superficie útil y poner fin a las humedades que padecen estos materiales.

Siempre según el proyecto, una cuestión fundamental era la creación de un espacio adaptado para que los menores acompañantes de las usuarias pudieran permanecer en condiciones durante las consultas. También corregir la carencia de aislamiento sonoro entre los despachos y, por tanto, la falta de privacidad.