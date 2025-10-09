Charla, salida y exposición micológica en Meis

La Concellería de Medio Ambiente de Meis ha organizado para mañana y el sábado unas jornadas sobre micología con el fin de que los participantes en ellas puedan distinguir correctamente las comestibles de aquellas que no lo son. Las actividades diseñadas por el Concello consistirán en una charla, salida por el monte en busca de los hongos y una exposición fotográfica de diferentes ejemplares, un trabajo que dirige Ramón Encisa. La actividad es totalmente gratuita y comenzará mañana a partir de las 20.00 horas, con una charla informativa en el Auditorio Centro Multiusos de O Mo0steiro.

Al día siguiente será el momento de participar en la salida al monte, en la que estarán presentes varios expertos. Esa salida será a las 10.00 horas desde la plaza de España, a donde se regresará posteriormente.

La iniciativa entronca con la época del año, ya que las setas comienzan a proliferar con la llegada del otoño, aunque para encontrarlas y que estas salgan tienen que darse una serie de condicionantes que, en muchas ocasiones, son difíciles de que se registren.

De hecho, en los montes de O Salnés, durante los últimos años, ya no se encuentran zonas tan prolíficas como antaño debido a los incendios o la la falta de lluvias, entre otras causas.