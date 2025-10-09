¿Centollo? Foráneo, ilegal o en paté

Dado que el centollo es la imagen oficial de la Festa do Marisco, y teniendo en cuenta que hay restaurantes mecos y otros negocios que se promocionan durante el evento gastronómico a través de las redes sociales utilizando esa imagen del preciado crustáceo, son muchos los que lo buscan en la carta del «comedor de Galicia» en que se ha convertido O Corgo.

De ahí que sea necesario aclarar que el centollo sigue en veda, y para degustarlo lo mejor será regresar a O Grove el mes que viene, ya que el «rey de los mariscos» se convertirá en la estrella indiscutible de numerosos restaurantes mecos.

El acto del Premio Nacional de Gastronomía Tradicional Lola Torres, en imágenes /

Será entonces cuando se desarrollen las jornadas gastronómicas del centollo que promueve Empresarios Grovenses de Bens e Servicio (Emgrobes) y cuando se celebre el XXII Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas (Ceuco), que va a reunir entidades de Francia, Italia, Bélgica, Grecia, Alemania, Portugal y toda España.

Los actos centrales van a tener lugar los días 27, 28 y 29 de noviembre de la mano de la Cofradía do Centolo Larpeiro, que ejerce como anfitriona.

Pero ahora mismo solo es posible consumir centollo fresco si es foráneo o ilegal, es decir, capturado y comercializado de manera furtiva.

Asistentes al almuerzo oficial del Premio Lola Torres, en el que se presentó el paté de centollo. / M. Méndez

Aunque hay otra opción: paté de centollo. Un producto delicatessen lanzado al mercado por la tienda gourmet Pepa a Loba en colaboración con la Cofradía do Centolo Larpeiro.

Esta entidad, presidida por Víctor Otero Prol y principal plataforma promocional del afamado Centolo do Grove, ya calienta motores para las diferentes actividades a desplegar dentro de un mes.

De ahí que aproveche la Festa do Marisco y actos como la entrega del Premio de Gastronomía Tradicional Lola Torres para dar a conocer su paté.

Un producto «de máxima calidad», según destacó el propio Víctor Otero en el almuerzo de confraternidad del Premio Lola Torres y la Fundación Amigos de Galicia, celebrado en el hotel Abeiras.

Así se vive la LXII Festa do Marisco de O Grove. / M. Méndez

Allí distribuyó entre los asistentes latas de ese paté personalizadas con la imagen de la Cofradía do Centolo Larpeiro.

Latas con un peso neto de 85 gramos –sin conservantes, sin gluten y libres de lactosa– que se elaboran a partir del desmenuzado manual de centollo de las Rías Baixas, «dando como resultado un sabor y textura incomparables».