La carpa del Marisco se queda huérfana de camarón y el Premio Lola Torres se va a Portugal

La Festa do Marisco de O Grove sirvió ayer de marco para dar a conocer el fallo del prestigioso premio gastronómico Lola Torres que traspasa fronteras por primera vez. El jurado decidió por mayoría que el restaurante Camelo merece el reconocimiento como uno de los templos de la cocina tradicional portuguesa.

La cita está en su ecuador y el Concello prevé superar los 100.000 asistentes en esta 62 edición, que ayer visitó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y que, como siempre, también sirve para reflexionar sobre el futuro de los recursos de un sector fundamental; como es el caso de la almeja y el camarón, cuya «escasez» dificulta su consecución. De hecho, hace tres días que el último está ausente en la carpa de O Corgo.

Asistentes a esta edición. | I. Abella

La jornada arrancó con el anuncio del premio fundado hace justo dos décadas por la Fundación Amigos de Galicia para reconocer la trayectoria de la cocinera grovense.

La mayoría del tribunal, formado por representantes de la hostelería e instituciones como el Ayuntamiento, la Xunta y el Centro Superior de Galicia, destacaron el proyecto fundado en Viana do Castelo hace 40 años por Antonio Rocha Camelo con Marta Quesado, ya fallecida, al frente de los fogones, y que hoy tiene una segunda casa en la villa costera de Apúlia. De entre 76 candidaturas nacionales y siete internacionales, por «su destacado compromiso con la cocina tradicional portuguesa y su papel como referente gastronómico del norte del país».

«Un honor»

El establecimiento recibió ese mismo día el resultado y lo calificó como «un honor y un estímulo» para seguir trabajando como referente de las raíces culinarias del Alto Minho, que se ha convertido en un éxito por su respeto por el producto local, su hospitalidad y la fidelidad a los sabores tradicionales en combinación con la innovación, como indicaron desde el certamen. Destacando elaboraciones como su famoso arroz de «sarrabulho» –un elaborado de sangre y harina–, pero también otras elaboraciones y productos como la lamprea.

Asistentes al acto del premio. | FdV

También se realizó un reconocimiento póstumo a Francisco Sampaio, «cuya labor fue clave en la difusión del patrimonio cultural portugués». El acto de entrega tendrá lugar en abril de 2026.

El delegado del Gobierno con el alcalde, ayer en la carpa. / FdV

En cuanto a la fiesta, a pesar de ser un miércoles, la afluencia fue elevada en la carpa, como destacó el delegado del Gobierno, ratificando que el Ayuntamiento «siempre va a tener apoyo en este tipo de iniciativas», de un producto «demandado por su calidad y riqueza». Procedente del mar gallego, lo cual es un «compromiso» inquebrantable, como expuso el alcalde, Jose Cacabelos, rechazando suplir carencias con recursos de otros lugares.

Y la celebración continúa hoy, y hasta el domingo. Consulta aquí el programa.