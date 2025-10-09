Cambados ayuda a las fiestas populares con 12.000 euros
La línea esta dirigida a entidades sin ánimo de lucro
Deberán ser solicitadas en quince días
L. R.
El Concello de Cambados ha publicado las bases de las subvenciones a fiestas populares. La partida está dotada con 12.000 euros que se repartirán entre las comisiones solicitantes.
La línea está dirigida a entidades sin ánimo de lucro y que se encarguen de la preparación y celebración de fiestas patronales o populares tradicionales. Su objetivo es «promover de este modo la cultura popular y la tradición festiva del Concello».
Las solicitudes para recibir una de estas ayudas deberán presentarse dentro de 15 días a contar desde hoy, según estipula el anuncio publicado en el BOP.
El formulario para ello, así como las bases con todos los requisitos, el sistema de baremación y el proceso completo se puede encontrar en la sede electrónica del Ayuntamiento y también en la plataforma del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
