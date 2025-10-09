Las bondades de la lactancia materna nunca se deben olvidar

El Salón García se convirtió ayer en un espacio de encuentro, juego y reflexión con motivo de la Semana Europea de la Lactancia Materna, impulsada por el distrito sanitario de O Salnés bajo el lema «Protegiendo la lactancia materna».

La jornada reunió a familias, profesionales, sanitarios y público general en una actividad lúdica infantil, que dio paso a la proyección del documental «Amamantar. El verdadero significado de la lactancia materna», una pieza audiovisual que pone en valor la importancia de este tipo de alimentación en la salud y el vínculo afectivo entre madres e hijos.

En medio de un ambiente familiar, con niños participando en juegos y dinámicas organizadas por personal sanitario y voluntarios, que explicaron de forma amena los beneficios físicos y emocionales de la lactancia. La proyección del documental también sirvió para abrir un diálogo sobre la necesidad de mantener en apoyo social y sanitario a las madres lactantes.

Las actividades se desarrollaron ayer en el Salón García. / Iñaki Abella

Desde el distrito sanitario de O Salnés subrayan que esta iniciativa forma parte de una programación más amplia desarrollada a lo largo de la semana, que incluye sesiones clínicas sobre primeros auxilios en lactancia y actividades en el centro de salud de San Roque y en el Hospital do Salnés. Todo con el objetivo común de visibilizar los beneficios de la lactancia materna y reforzar el compromiso de los profesionales con un acompañamiento cercano y continuado a las familias.

Con este tipo de acciones, los sanitarios que ejercen en Vilagarcía se suman a la conmemoración de europea destacando que la lactancia materna es una herramienta fundamental para el desarrollo saludable de los menores, además de una práctica que fortalece los lazos familiares y promueve hábitos de vida más naturales y sostenibles.