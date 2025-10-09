La Banda Unión Musical de Meaño cumple 40 años con grandes ilusiones

Cuarenta años desde su refundación tiene en su haber la Banda Unión Musical de Meaño. Un aniversario que se celebraba este fin de semana en la praza do Concello, con una jornada de convivencia al aire libre que incluía concierto y almuerzo popular.

Andrés Hay con Soledad y sus dos hijos. | T.H.

A las 13.30 horas abría la Banda Infantil que repetía el repertorio que interpretará en el 18 de octubre el Certame Galego de Bandas de Música. Luego, bajo la batuta de Diego Javier Lorente, la BUMM ofrecía un concierto intergeneracional, sumando a la actual, músicos de anteriores promociones. Fue así que, en torno a una treintena de antiguos músicos -entre ellos, padres de la generación actual e incluso una familia entera con sus cuatro componentes- se han avenido a rescatar una faceta musical, hoy relegada por su faceta laboral. Detrás, horas de ensayo para recuperar sensaciones en su instrumento y, el domingo, ofrecer con el resto de la banda, el repertorio del concierto. Entre ellos el «Quijote» de Julio Iglesias que fuera uno de los temas de cabecera de la banda refundada en los años 90, y que se ofrecían con arreglos de los antiguos músicos, momento el que Lorente López cedió la batuta al saxofonista Andrés Hay, el único músico que se mantiene en activo con la banda desde su refundación.

Almuerzo de los participantes. | T.H.

Se celebraba así el 40 aniversario de una banda que se refundaba en 1980, merced a una iniciativa impulsada por el entonces primer alcalde meañés de la democracia, Germán Rodiño, quien en sus años jóvenes, oficiara un tiempo como músico de la anterior banda. Es aquella escuela de los 80 en la que impartieron clase los antiguos músicos, Roberto Doce y después Manuel Lores. Tras cinco años de preparación, la nueva Banda de Meaño se presentaba en sociedad el 25 de agosto de 1985. Lo hacía con un concierto en Sanxenxo, bajo la batuta de maestro Manuel Lores Besada, que otrora fuera trompetista de la antigua banda meañesa.

Y es que, detrás, existe una historia de la Banda de Meaño que remonta sus orígenes a 1830, coincidiendo con la muerte de Fernando VII, el último rey absolutista de España. Fue de aquella cuando en la parroquia meañesa de Xil se forjó una pequeña agrupación, bajo la dirección de Benito Barreiro, y que incluía a sus cinco hijos y varios convecinos, y que empezaron rezando como «Música de Xil». Aquella agrupación se fue sucediendo de padres a hijos sostenida por aquel núcleo familiar, hasta que en 1890 se consolidó como Banda de Música de Meaño. Esta longevidad la acredita hoy como una de las bandas de música más antiguas en toda Galicia.

Con la Guerra Civil la banda quedó inactiva, para recuperarse luego en 1941 y mantenerse pujante hasta inicios de los años 60. Ahí, la emigración, el tirón de las orquestas que se llevaba música de la banda, y la mala gestión en el seno de la agrupación, llevó a su desaparición. Tras un paréntesis de más de 20 años la banda reapareció en aquel 1985. Desde entonces 40 años de la nueva formación, etapa que se festejó en la localidad.