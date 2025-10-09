Los alumnos del taller de albañilería reparan el local de su Escola en Valga
Son 16 los aprendices que han cursado las clases teóricas y prácticas
REDACCIÓN
El acondicionamiento del edificio de la Escola Taller de Valga, situado en el lugar de Forno, ha sido acondicionado estos días por los alumnos del módulo de albañilería del taller de empleo juvenil promovido por los Ayuntamientos de Valga, Moraña y Portas.
Los ocho aprendices, dirigidos por Luis Miguel Paz, realizaron en este proyecto trabajos de mejora tanto interiores como exteriores, cuyo resultado ya es visible.
En el interior del inmueble desarrollaron tareas de pintado de las diferentes estancias y espacios, colocación de nuevo suelo en las aulas, pasillos, almacenes y también baños. En cuanto al exterior, actuaron sobre la fachada reparando grietas, agujeros y otros daños que presentaba el inmueble.
Retiraron asimismo canalones y bajantes deterioradas, ejecutaron una limpieza con máquina hidrolimpiadora y, por último, aplicaron una capa de pintura. Por último, en el tejado se colocaron planchas de aluminio para evitar la entrada de agua al interior del edificio.
Esta actuación, que complementaron con el acondicionamieno de alguna de las antiguas casas de los maestros de Baño, les permitió poner en práctica la formación teórica adquirida previamente en las aulas.
Un total de 16 aprendices participaron en el proyecto que se clausura a comienzos de la próxima semana y que fue financiado por el Fondo Social Europeo Plus
