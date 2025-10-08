La Xunta espera la licencia de Ravella para empezar la estación marítima

Turismo de Galicia ya firmó el acta de replanteo de las obras de la futura estación marítima de Vilagarcía y está a la espera de que el Concello le apruebe la licencia para empezarlas. Cabe recordar que se trata de un proyecto de un millón euros para fomentar el turismo náutico y de peregrinos, además de mejorar la fachada marítima.

Desde el organismo autonómico explican que la autorización municipal fue solicitada a finales de julio y esperan que la resolución llegue próximamente para iniciar la ejecución de un plan que también tiene otra pata imprescindible: la construcción de un nuevo pantalán para el atraque de los catamaranes y barcos turísticos en la dársena 1, y en ello está la Autoridad Portuaria de Vilagarcía. Hace unos días adjudicó la redacción del proyecto por 9.000 euros y un plazo de tres meses. .

Con todo, Vilagarcía aún tardará en ver la nueva estación, que se construirá en el actual muelle de pasajeros. Para ello, habrá que demoler las actuales edificaciones de la parte norte, que llevan décadas sin apenas uso, y construir unas nuevas. Los trabajos fueron adjudicados a principios de julio a la empresa Orega, Construcción e Servicios por 991.997 euros y un plazo de ejecución de un año. El año pasado se habían contratado a otra, pero renunció unos meses más tarde, lo que obligó a empezar de nuevo todo el proceso.

La Xunta aumentó la partida inicial en casi 200.000 euros y acudió a un procedimiento negociado sin publicidad, invitando a tres constructoras. Y es que también está sujeto a unos plazos para mantener los fondos europeos Next Generation que destinará a esta actuación.

El propósito es crear una terminal y estación marítima para la recepción de pasajeros de catamaranes y pequeños cruceros, pensando sobre todo en la ruta del Mar de Arousa, que incluye la mítica Traslatio: el origen del Camino de Santiago y que es uno de los recursos más potenciados ahora mismo por las administraciones, dado el auge de la peregrinación como polo de atracción turística.

El proyecto fue anunciado por el presidente Alfonso Rueda en una visita institucional a la ciudad en febrero de este año, si bien pocas semanas después se conoció la renuncia del contrato.

Y en cuanto al pantalán que habilitará el Puerto, el expediente de contratación señala que «es una infraestructura complementaria imprescindible» para su funcionamiento y que permitirá «el atraque seguro y cómodo de embarcaciones de transporte de pasajeros, tanto de carácter turístico como de conexión intermunicipal (…) facilitando el embarque y desembarque de pasajeros en condiciones adecuadas». Los redactores deberán aportar un estudio de alternativas de diseño y tipología.