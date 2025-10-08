Vilagarcía arrancará 2026 con citas de magia, música y humor

La Concejalía de Cultura, dirigida por Sonia Outón, ha avanzado en la programación de espectáculos para 2026 que arrancará con cinco grandes citas para todos los públicos. Entre ellos destacan los montajes infantiles «La Granja de Zenón» y «Nymeria», el IX Galicia Magic Fest, el musical tributo a ABBA «Revolution Tour» y el nuevo monólogo de Luis Piedrahita, «Apocalípticamente incorrecto». Las entradas ya están disponibles en Ataquilla.com.

El año comenzará con una doble cita el 3 de enero. A las 17.00 horas el fenómeno infantil «La Granja de Zenón» llenará el Auditorio con un espectáculo audiovisual cargado de música, humor y participación familiar. Ese mismo día, a las 21.00 horas, el escenario se transformará para acoger el musical «ABBA Revolution Tour», una cuidada producción tributo que hará viajar al público a los años 70 y 80 con los grandes éxitos del mítico grupo sueco.

El 9 de enero será el turno para el IX Galicia Magic Fest, el festival de ilusionismo dirigido por el mago Pedro Volta, que recorre Galicia con algunos de los mejores magos nacionales e internacionales. Las entradas están disponibles desde 16.60 euros con descuentos de hasta el 50% hasta el 16 de octubre.

El 31 de enero llegará «Nymeria», una propuesta de Pablo Méndez Performances que combina teatro visual, circo contemporáneo y tecnología escénica para crear «un universo de fantasía donde el público también participa».

Por último, el 25 de abril, el humorista Luis Piedraita visitará Vilagarcía con su nuevo monólogo «Apocalípticamente incorrecto», una mezcla de humor, reflexión y magia que, en palabras del propio artista, invita a reírse de los miedos y a pensar sobre la libertad y el destino.

Con esta programación, el Concello de Vilagarcía «reafirma su apuesta por una oferta cultural variada, de calidad y para todos los públicos, que combina grandes nombres del humor y la música con espectáculos familiares y de creación gallega».