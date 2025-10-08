La temperatura del agua en Italia ralentiza las descargas de mejillón gallego

Los bateeiros gallegos no ocultan su preocupación. La campaña de Italia, que parecía empezar a tirar con fuerza el mes pasado, se ha ralentizado de manera notable, mientras que la de industria ni siquiera puede darse por empezada.

En el primer caso es la elevada temperatura del agua en el Mediterráneo lo que frena las descargas en Galicia, y en el segundo, las conserveras no acaban de encontrar molusco con una calidad y rendimiento suficientes, por lo que están posponiendo el inicio del proceso de transformación del «oro negro» de batea.

A consecuencia de todo ello, y dado que el mejillón está creciendo a un ritmo menor de lo habitual, las cuerdas de los viveros flotantes gallegos están cargadas de producto, lo cual aumenta el riesgo de desprendimiento en caso de que lleguen los temidos temporales de otoño.

Descargas de mejillón para el mercado de fresco francés, en el puerto de Vilanova de Arousa. / M. Méndez

Sobre todo ello reflexionaban ayer los propios bateeiros, muchos de ellos enfrascados en las tareas de reparqueo, consistentes, como se explicó en ocasiones anteriores, en sacar el mejillón de las cuerdas e introducirlo en los tradicionales sacos de malla plástica que se dejan en el agua colgados del emparrillado de los viveros, a la espera de que llegue el momento de sacarlos para su comercialización.

Esta medida resulta especialmente indicada tanto para afrontar la campaña de Italia como para prevenir los desprendimientos, aunque tampoco se trata de «reparcar por reparcar», ya que dentro de los sacos el molusco puede aguantar unas semanas, pero después acaba pudriéndose.

«La verdad es que estamos muy preocupados por lo que pueda pasar, ya que si el mejillón no alcanza el rendimiento óptimo tendrá que seguir en las cuerdas y podemos perderlo todo», explica otro de los productores.

Descargas de mejillón para Francia e Italia en el puerto de Vilanova de Arousa. / M. Méndez

Asimismo, los hay que sostienen que tras revisar sus bateas puede pronosticarse que «si ahora se producen fuertes temporales perderemos el 30% de la producción de forma inmediata».

Entre tanto nerviosismo, que en ocasiones anteriores ha propiciado una preocupante caída del precio en puerto, los acuicultores apuntan que «octubre suele ser un mes de transición, a menudo afectado por las biotoxinas, pero este año está resultando especialmente preocupante, ya que todo el mercado está muy parado».

Quienes así se pronuncian confirman que sus cliente italianos «han decidido pedir menos mejillón porque dicen que tienen el agua muy caliente y se les muere cuando introducen en ella los sacos que les mandamos».

Bateeiros preparando sacos de reparqueo, ayer. / M. Méndez

Una mortandad que, al parecer, se produce tanto en las depuradoras como en los sistemas de cultivo que tienen los italianos, ya sean long-line o postes.

Transformación

Y añaden los bateeiros gallegos que «hay muchísima demanda de mejillón por parte de las conserveras, pero como no tiene la calidad deseada y va con mucho retraso respecto al año pasado, esos pedidos están paralizados», a la espera de que la vianda se recupere.

Mientras tanto «el mejillón sigue flojeando en las cuerdas, por eso tenemos tanto miedo a los temporales que están por venir, ya que, de producirse ahora, provocarían desprendimientos terribles para todos», insiste el sector miticultor.

Mejillón para Italia en la ría de Arousa. / M. Méndez

Estas reflexiones, realizadas ayer por los productores en aguas de Arousa, confirman lo avanzado por FARO DE VIGO, en el sentido de que las alteraciones que provoca el cambio climático en las condiciones oceanográficas y ambientales están alterando los ciclos de cultivo de mejillón en las bateas gallegas.

Tanto es así que la Consellería do Mar, a petición del propio sector, ha introducido ciertas modificaciones en el método de trabajo, tratando con ello de mitigar problemas o amenazas como el «desprendimiento de mejillón, la escasez de cría en las rocas durante la época hábil de recogida, la dependencia directa de factores climatológicos sobre los desoves y la limitación de zonas de extracción de semilla en los bancos naturales».