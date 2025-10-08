El restaurante Camelo de Portugal gana el XX Premio Lola Torres de O Grove
El certamen recibió propuestas de 76 establecimientos a nivel nacional
El premiado tiene más de 40 años de historia y el jurado reconoce su «destacada labor en la preservación, promoción y divulgación de la cocina tradicional portuguesa»
O Grove
El jurado del XX Premio Europeo de Gastronomía Tradicional Lola Torres ha elegido por mayoría al restaurante Camelo, de Portugal, por su «destacada labor en la preservación, promoción y divulgación de la cocina tradicional portuguesa». Cuenta con más de 40 años de tradición y está ubicado en la localidad costera de Apúlia.
El fallo se leyó esta mañana en un acto que contó con responsables de la organización, la Fundación Amigos de Galicia, y de las instituciones y entidades colaboradoras: el Concello de O Grove, la Axencia de Turismo de Galicia y el Centro Superior de Hostelería de la Xunta.
En esta edición se presentaron un total de 76 propuestas de restaurantes a nivel nacional y la entrega del premio tendrá lugar en abril de 2026.
