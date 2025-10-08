Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El restaurante Camelo de Portugal gana el XX Premio Lola Torres de O Grove

El certamen recibió propuestas de 76 establecimientos a nivel nacional

El premiado tiene más de 40 años de historia y el jurado reconoce su «destacada labor en la preservación, promoción y divulgación de la cocina tradicional portuguesa»

El acto del Premio Nacional de Gastronomía Tradicional Lola Torres, en imágenes

El acto del Premio Nacional de Gastronomía Tradicional Lola Torres, en imágenes

Ver galería

El acto del Premio Nacional de Gastronomía Tradicional Lola Torres, en imágenes /

Lucía Romero

O Grove

El jurado del XX Premio Europeo de Gastronomía Tradicional Lola Torres ha elegido por mayoría al restaurante Camelo, de Portugal, por su «destacada labor en la preservación, promoción y divulgación de la cocina tradicional portuguesa». Cuenta con más de 40 años de tradición y está ubicado en la localidad costera de Apúlia.

El fallo se leyó esta mañana en un acto que contó con responsables de la organización, la Fundación Amigos de Galicia, y de las instituciones y entidades colaboradoras: el Concello de O Grove, la Axencia de Turismo de Galicia y el Centro Superior de Hostelería de la Xunta.

En esta edición se presentaron un total de 76 propuestas de restaurantes a nivel nacional y la entrega del premio tendrá lugar en abril de 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents