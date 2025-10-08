El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia

Los medios de comunicación internacionales dan cuenta de una «invasión de pulpos sin precedentes». Llegan a decir que «el fondo marino está lleno de ellos», que los pescadores ingleses «disfrutan de un sorprendente auge» de esta especie y que «las aguas más cálidas cerca de Devon y Cornwall están creando un ‘bono financiero’ basado en los cefalópodos para la industria pesquera».

FARO DE VIGO ya se hizo eco de este «bendito» problema hace meses, explicando que las autoridades, centros de investigación y el sector se han unido para analizar las causas de semejante proliferación de pulpo, apuntando inicialmente que puede estar relacionada con el calentamiento del agua derivado del cambio climático.

«Casi de la noche a la mañana, nuestros pescadores locales vieron cómo sus capturas habituales de cangrejos y langostas eran sustituidas por pulpos», explicaba hace tres meses el alcalde de Plymouth, Tudor Evans.

«Esto está teniendo un efecto directo en la comunidad pesquera de mi zona y de todo Devon», añadía el líder del Consejo del Condado de Devon, Julian Brazil.

Sin llegar a los niveles de esa «bendita» invasión parece que el pulpo no solo se abre paso en la costa inglesa, sino también en Galicia, donde en los tres primeros meses de campaña se han duplicado las descargas en lonja.

Galicia

Desde el 1 de julio al 30 de septiembre se subastaron en las «rulas» de la comunidad más de 541 toneladas de esta preciada especie, lo cual reportó unos beneficios en primera venta de 6,2 millones de euros, más IVA.

Nada que ver con las 249 toneladas (2,7 millones de euros) del mismo periodo de 2024, y también por encima de las 425 toneladas (4 millones de euros) alcanzadas en verano de 2023.

Un pescador del sur de Inglaterra con uno de los pulpos capturados. / Alan Steer

Esto es tanto como decir que mientras los ingleses hablan de la llegada masiva de pulpos mediterráneos que, de repente, se han convertido en protagonista de sus muelles y mercados, en Galicia se abre una puerta a la esperanza tras el inusual parón de tres meses establecido en primavera para buscar la recuperación de la especia.

Una veda y un paro biológico que parecen haber dado resultado, toda vez que las lonjas de Arousa pasaron de las 80 toneladas de pulpo (862.000 euros) subastadas en julio, agosto y septiembre de 2024 a las más de 174 toneladas (2 millones de euros) de este año.

Mejoría igual de evidente en la Zona I (Vigo), que pasó de 59 toneladas (641.000 euros) a 109 (1,3 millones de euros), y en la Zona II (Pontevedra), que vio como las 47 toneladas (494.000 euros) del verano de 2024 se convirtieron en la actual campaña en 104 toneladas (1,2 millones de euros).

A pesar del furtivismo

Lo cierto es que, como sucede con el furtivismo y las descargas ilegales de pulpo, el aumento de la venta legal de esta especie resulta igual de llamativo en toda la comunidad.

Fisterra, por ejemplo, pasó de casi 24 toneladas a más de 67; la zona de Muros-Noia subió de 17 a 43 toneladas y las lonjas de Coruña-Ferrol pasaron de 13 a 30 toneladas de pulpo.

Prácticamente todas las lonjas de Galicia se benefician de esta aparente recuperación del pulpo, manteniéndose las de Ribeira, Bueu y Vigo en las posiciones de cabeza.

El inicio de la campaña del pulpo en el puerto de Bueu / Gonzalo Núñez

La ribeirense pasó de 64 a 141 toneladas, y de 696.000 euros a 1,6 millones; Bueu subió de 26 a 85 toneladas, y de 279.000 a 765.000 euros; y la lonja de Vigo convirtió sus 32 toneladas y 356.000 euros de hace un año en 64 toneladas y 792.000 euros.

El profesor Steve Simpson, de la Universidad de Bristol, explicó en el periódico «New York Times» que las aguas británicas se encuentran «justo en el límite norte del área de distribución del pulpo, pero nuestras aguas se están calentando, por lo que nuestra pequeña isla de Gran Bretaña se está volviendo cada vez más favorable para esta especie».

Quizás esto también tenga que ver con el citado aumento de capturas en Galicia, donde además de las antes mentadas hay que aludir a las lonjas de Muros y A Coruña, con 31 y 29 toneladas de pulpo desde el pasado 1 de julio.

Sin olvidar a Corcubión (28 toneladas), Cangas (25), Fisterra (22) y Cambados, con más de 20 toneladas (214.000 euros) entre julio, agosto y septiembre.

También Aldán-Hío se sitúa por encima de las 20 toneladas, quedándose Carnota (Lira) en más de 17, Portonovo por encima de las 16 y la «rula» de O Grove rozando las 13 toneladas de pulpo, frente a las apenas 6 toneladas que despachó un año antes.

La apertura de la campaña del pulpo / José Lores/Fdv

884 toneladas

En definitiva, que gracias a ese esperanzador trimestre, las capturas anuales de pulpo gallego superan ya las 884 toneladas (10 millones de euros), por lo que se antoja más que posible superar en lo que resta de año las 1.183 toneladas (12 millones de euros) correspondientes a todo el ejercicio 2024.

En 2023 habían sido 1.918 toneladas, en 2022 se alcanzaron las 2.260, en 2021 se despacharon 1.739 y el año de la pandemia salieron al mercado 1.020 toneladas de pulpo.

En Inglaterra se dice que para muchos arrastreros el auge del pulpo ha supuesto un inesperado alivio económico, mientras que para los pescadores de cangrejo y langosta las cosas se complicaron, ya que los pulpos, «depredadores voraces e inteligentes, han colonizado las nasas, devorándolos en su interior y dejando solo caparazones vacíos».

En Galicia no parece existir la misma preocupación, al menos de momento. Quizás cierto alivio al comprobar que el «rey» de los cefalópodos está de vuelta.