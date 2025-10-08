Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Puerto de Vilagarcía busca tres oficiales de obras para un contrato fijo

Vista de las instalaciones portuarias de Vilagarcía.

Vista de las instalaciones portuarias de Vilagarcía. / Iñaki Abella

L. R.

Vilagarcía

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía ha convocado un proceso para la selección de tres oficiales de obras y mantenimiento con un contrato fijo. Las bases, así como los requisitos y el temario pueden consultarse en la web del organismo.

El procedimiento seguido será el de concurso-oposición y los interesados en concurrir disponen de un plazo de 20 días hábiles a contar desde ayer –cuando se publicó en el DOG– para solicitar su participación.

Así las cosas, el plazo expira el día 4 de noviembre y el Puerto busca a tres oficiales de obras y mantenimiento, que realizarán las funciones estipuladas en el correspondiente convenio colectivo; «realizar trabajos de conservación y mantenimiento de infraestructuras, medios mecánicos y equipos de la entidad, así como soporte operativo y vigilancia de obras».

Detalles

El tipo de contrato será en la modalidad de personal laboral fijo a jornada completa y entre los requisitos están contar con una titulación mínima de ESO, FP de grado medio o superior.

El tribunal que evaluará las candidaturas ya está conformado y el resto de exigencias, así como toda la documentación y el formulario para anotarse pueden encontrarse en el portal web de la Autoridad Portuaria.

