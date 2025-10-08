El Puerto de Vilagarcía busca tres oficiales de obras para un contrato fijo

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía ha convocado un proceso para la selección de tres oficiales de obras y mantenimiento con un contrato fijo. Las bases, así como los requisitos y el temario pueden consultarse en la web del organismo.

El procedimiento seguido será el de concurso-oposición y los interesados en concurrir disponen de un plazo de 20 días hábiles a contar desde ayer –cuando se publicó en el DOG– para solicitar su participación.

Así las cosas, el plazo expira el día 4 de noviembre y el Puerto busca a tres oficiales de obras y mantenimiento, que realizarán las funciones estipuladas en el correspondiente convenio colectivo; «realizar trabajos de conservación y mantenimiento de infraestructuras, medios mecánicos y equipos de la entidad, así como soporte operativo y vigilancia de obras».

Detalles

El tipo de contrato será en la modalidad de personal laboral fijo a jornada completa y entre los requisitos están contar con una titulación mínima de ESO, FP de grado medio o superior.

El tribunal que evaluará las candidaturas ya está conformado y el resto de exigencias, así como toda la documentación y el formulario para anotarse pueden encontrarse en el portal web de la Autoridad Portuaria.