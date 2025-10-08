La Policía Local suma una nueva agente y apunta al medio centenar

La Policía Local de Vilagarcía sigue reforzando su plantilla con la incorporación de una nueva agente, con la que el cuerpo ya alcanza los 47 efectivos, distribuidos en un jefe, cuatro cabos, 39 agentes y tres auxiliares administrativos.

La recién incorporada realizó sus prácticas este verano tras pasar por la Academia de Policía y ya ha pasado a formar parte oficialmente del servicio a partir del pasado lunes.

El Concello tiene además en marcha el proceso de contratación de tres nuevos policías –uno por movilidad y dos por oposición libre–, lo que permitirá al canzar el medio centenar de agentes y consolidar a Vilagarcía por encima de la media gallega en número de efectivos por habitante.

Actualmente, Vilagarcía es el único municipio de la comarca que ofrece servicio policial las 24 horas, los 365 días del año, una cobertura que se refuerza en verano con la incorporación de ocho auxiliares. La mejora de los medios materiales, la presencia de la Policía Nacional y el Servicio Municipal de Emergencias completan un modelo de seguridad «del que pocos municipios pueden presumir», según destacan desde el Concello.

El alcalde Alberto Varela, que dio la bienvenida a la nueva agente, subrayó que este refuerzo responde a una apuesta sostenida por mejorar los servicios públicos y garantizar la seguridad ciudadana: «En menos de cinco años hemos cubierto 23 plazas, casi la mitad del cuadro actual, entre nuevas incorporaciones y sustituciones por jubilación».

Mayor juventud

Del mismo modo, el alcalde de Vilagarcía también destacó la renovación generacional del cuerpo, con una media de edad de 45 años y un dato que considera especialmente positivo: el 20% de los agentes ya son mujeres. «Una cifra impensable hace apenas unas décadas», apunta el regidor.