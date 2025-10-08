Las parcelarias de Tremoedo y Baión encaran su recta final

Más de un cuarto de siglo después, las concentraciones parcelarias de las parroquias vilanovesas de Tremoedo y Baión parecen encararse hacia su recta final. Esa es la impresión con la que ayer salió el alcalde, Gonzalo Durán, de su reunión con la titular de Medio Rural, María José Gómez. La primera de esas concentraciones se encuentra prácticamente liquidada después de que se haya procedido a la aprobación provisional de las propiedades, tan solo estaría pendiente de la contratación de una serie de viales secundarios que Medio Rural espera poner en marcha antes de que finalice el año.

Más compleja ha resultado la tramitación de la parcelaria de Baión, donde hubo que resolver una serie de recursos antes de iniciar la fase de contratación para adjudicar las parcelas de manera provisional. La tramitación se encuentra precisamente en esa fase, que se espera resolver en breve. El siguiente paso es completar la red de viales, especialmente, aquellos que desembocarán en el antiguo Camiño Francés, carretera que también está pendiente de su remate en la rotonda de Ponte Arnelas y en la PO-531.

Una vez finalizadas ambas concentraciones parcelarias, la cantidad de fincas de cada parroquia vilanovesa quedará reducida hasta el 35% en Tremoedo y hasta el 25% en Baión. La parcelaria de la primera parroquia se inició con 5.704 parcelas en las bases de ejecución, una cifra que descendió hasta las 2.030 después de que se firmase el acuerdo provisional por parte de los propietarios afectados. En la parcelaria de Baión la caída del número de fincas fue todavía mayor, pasando de las 6.078 iniciales a las 1.549 de sustitución que figuran después del acuerdo. También varía de forma importante la media de superficie en las dos parcelarias. Hace más de 25 años, cuando arranco el proceso en Tremoedo, la superficie media de una parcela en esa parroquia era de 733 metros cuadrados. Una vez fijadas los nuevos predios, su superficie se estima en 1.945 metros cuadrados de media. En el caso de Baión, cuando se inició el proceso la superficie media de las parcelas alcanzaba los 941 metros cuadrados, una cifra que pasará en el futuro a los 3.724 cuando se complete la concentración parcelaria. Lo que no va a cambiar es el número de propietarios de cada parcelaria, siendo de 1.052 en Baión y de 1.316 en Tremoedo. La superficie total del terreno afectado es de 698 hectáreas y 419 respectivamente.