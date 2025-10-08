O Salnés da un giro a su promoción turística para desestacionalizar

La Mancomunidade do Salnés está aplicando este año un enfoque 360º en sus acciones promocionales, centradas en diferentes singularidades del destino y emitidas tanto por los métodos tradicionales como en los digitales para «reforzar» su imagen de «destino único, diverso y atractivo durante todo el año», alcanzando diferentes perfiles.

El fin último es la ansiada desestacionalización porque el verano ya es imbatible y hasta peligroso en crecimiento. Así que desde enero tiene en marcha un plan integral de acciones con un enfoque novedoso de manera que todas las «acciones se complementan y potencian entre sí».

En el centro está la promoción del turismo de experiencias y producto y pivota sobre la riqueza cultural, la gastronomía y la naturaleza del territorio, dándoles visibilidad para «reforzar la imagen de la comarca como un destino turístico único, diverso y atractivo durante todo el año».

Para llevarlo a cabo ha creado material gráfico y folletos para su distribución en eventos, oficinas de información y reparto entre peregrinos y visitantes, y ha realizado campañas digitales con microinfluencers gallegos, que generaron contenidos para redes sobre temáticas como el enoturismo, el turismo de marisqueo, rutas de artes y pesca...

Desde la entidad supramunicipal explican que también se ha producido material de contenido audiovisual y fotográfico para reforzar la imagen del destino en internet, además de «impulsar su difusión en medios online, especialmente en redes sociales y en la web oficial». Del mismo modo ha contratado publicidad programática, que «ha permitido segmentar audiencias de alto interés en tiempo real».

Diez millones de impactos

Las autoridades comarcales destacan la campaña «El Origen de todos los Caminos», que generó 19.269 visitas a la web, y «Salnés slowbusiness», que está dirigida a profesionales nómadas digitales que buscan compatibilizar sus obligaciones profesionales en nuevos lugares. En este caso, indican que obtuvo diez millones de impresiones en «Tourism review», una plataforma de divulgación especializada. Ese número significa el número de veces que un usuario ha visto o ha podido ver susodicho contenido, «consolidando a O Salnés como destino de referencia para este perfil».

La Mancomunidade ha comprobado en estos años que «la combinación de acciones físicas y digitales genera un mayor impacto» y «gracias a estas sinergias se logra alcanzar a diferentes perfiles de potenciales visitantes: desde usuarios de redes sociales y público web hasta peregrinos, turistas y profesionales del sector».

«La apuesta por una promoción turística 360º nos permite aprovechar cada acción como impulso para la siguiente. Se trata de un esfuerzo conjunto que multiplica la visibilidad del geodestino y lo consolida como un referente de turismo experiencial en Galicia durante todo el año, vinculado a productos que favorecen la desestacionalización, como el slow business, el turismo pet friendly o las rutas xacobeas», añadió el presidente, David Castro.