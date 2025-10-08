Intervienen 20 kilos de droga a un vilanovés en Ribadeo

La Guardia Civil de Lugo ha detenido a un vecino de Vilanova, de 51 años de edad, como supuesto autor de un delito de tráfico tras serle intervenidos 20 kilogramos de cocaína, heroína y hachís. La investigación que acabó con el vilanovés detenido se inició el pasado 2 de octubre, cuando el individuo fue interceptado en la autovía A-8, a su paso por la localidad de Ribadeo, y se localizan en una caleta oculta en la carrocería de su vehículo cinco kilogramos de una sustancia que, tras aplicarle los reactivos de drogas daría positivo en cocaína de gran pureza, así como otros cinco kilos de hachís.

Ante esas evidencias, la Guardia Civil continuó con la investigación y realizó una entrada en el domicilio del detenido, contando con el apoyo de la unidad cinológica de Ourense y patrullas de seguridad ciudadana de Pontevedra, llamando la atención de los investigadores que la vivienda, pese a carecer de enseres de valor, estaba permanentemente vigilada por un circuito de cámaras de fabricación casera que controlaba los accesos a la misma.

El registro posterior permitió encontrar una estancia en el interior que constituía un taller de adulteración, corte y envasado de sustancias estupefacientes. Esa habitación, escasamente amueblada, era presidida por un armario cuyo interior guardaba una gran cantidad de droga de distinta naturaleza: hachís, heroína y cocaína en diferentes presentaciones y preparadas para su distribución.

En ese registro, los agentes intervinieron 4,9 kilos de cocaína, 4,2 de heroína, 9,9 tabletas individuales de hachís de aproximadamente medio kilo, dos kilogramos de sustancias de corte, dos teléfonos satelitales y una máquina de contar dinero.

Los agentes consideran que, dada la rapidez en la que reaccionaron los reactivos y la disposición de las sustancias estupefacientes, todo haría indicar que se trate de tráfico internacional de sustancias ilícitas, algo que se considera «relevante», ya que evidenciaría que se trata mercancía sin adulterar, adquirida en sus fases iniciales para ser introducida en territorio nacional. El hombre detenido fue puesto a disposición del tribunal de instrucción número 1 de Mondoñedo