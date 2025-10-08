A Illa promueve la cultura gallega con regueifas y tradición oral

La Concejalía de Cultura de A Illa, dirigida por Manuel Otero, presenta un octubre lleno de actividades para todos los públicos dentro del programa «Ler conta moito», centrado en el fomento de la lectura y la difusión de la cultura gallega.

Hoy miércoles, el CEIP Torre Illa acogerá el taller «O método reguefeiro», impartido por Lupe Blanco, con el objetivo de acercar a los escolares el arte tradicional de la regueifa, que es la improvisación poética en gallego.

Mañana jueves, a las 6 de la tarde, la Biblioteca Municipal se llenará de magia con Paula Carballeira y sus «Cuentos de sapos, brujas y lechuzas», una sesión de narración oral para público familiar inspirada en el imaginario popular gallego.

El concejal de Cultura destacó la importancia de «mantener vivas las formas culturales propias y promover el uso del gallego desde la infancia», y agradeció el trabajo de la bibliotecaria Ángela Otero, «que ha hecho de la biblioteca el verdadero motor cultural de A Illa».

Con estas dos propuestas, que combinan formación y entretenimiento, el Concello de A Illa reafirma su compromiso con la dinamización cultural y la promoción de la lengua gallega, ofreciendo actividades de calidad que refuerzan la identidad cultural del municipio y fomentan la participación vecinal.