A Illa concluye la actuación para mejorar el entorno de la calle As Rubas

El Concello de A Illa da por finalizadas las obras de mejora integral de la calle As Rubas, un proyecto que contó con una inversión de cerca de 31.000 euros y que se desarrolló a lo largo del pasado mes de septiembre, dentro de los plazos previstos. El alcalde, Luis Arosa, explicó ayer que la actuación ha permitido renovar por completo el firme en una superficie total de 1.127 metros cuadrados, substituyendo la capa de asfalto deteriorada por un nuevo aglomerado asfáltico. Con esta intervención se consigue una mejoría notable en la calidad del vial, tanto en términos de durabilidad como de seguridad viaria, al tiempo que se facilita una circulación más cómoda para vehículos y peatones.

Los trabajos se realizaron por fases, tal y como estaba previsto en el proyecto diseñado para minimizar las afecciones al tráfico que se generaron. De esta forma, los operarios fueron actuando por tramos, empleando la señalización provisional y habilitando desvíos alternativos cuando resultó necesario. Esta planificación permitió mantener el acceso a los domicilios y establecimientos de la zona durante todo el período de ejecución.

Una vez finalizado el asfaltado, se completó la intervención con la reposición de la señalización horizontal. Entre otras acciones, se procedió al pintado de los estacionamientos existentes al inicio de la calle, con el objetivo de mejorar el orden del aparcamiento y favorecer la seguridad, tanto de los conductores como de los peatones.

El regidor destacó que, con esta actuación, «A Illa da un paso más en la modernización de sus infraestructuras viarias, atendiendo a las demandas vecinales y garantizando un mejor mantenimiento de las calles del municipio».