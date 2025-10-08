Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta

Sorpresa e indignación. Esas son las dos frases más utilizadas por las agencias de viaje que ayudan a las personas mayores en la gestión de sus plazas para los viajes del Imserso al encontrarse con que las plazas que este servicio ofrece sin incluir el viaje y en las que solo se reserva el hotel, están ya prácticamente cerradas cuando para Galicia el plazo de comercialización se abre hoy. Desde las agencias explican que esas plazas son comunes para todo el territorio del Estado pero se hacen durante unos días determinados que, continúan, no han sido los mismos para todas las comunidades autónomas. Quedan, eso sí, más de 180 viajes con avión o autobús a los que sí podrán optar desde hoy en el caso de los jubilados de la provincia de Pontevedra.

Así, entre el lunes y ayer, los beneficiarios del Imserso de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia,, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco han podido ir reservando los hoteles, completando casi las plazas que había para destinos muy demandados, como Benidorm y Canarias. Sin embargo, Galicia, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Melilla y Murcia no podrán hacerlo hasta hoy y mañana, «por lo que se encontrarán con que todas las plazas de destino están reservadas».

Este hecho es lo que indigna a las agencias de viaje ya que «cómo le explico yo a un cliente que ya no hay ninguna plaza para reservar porque han sido acaparadas por los de otras comunidades autónomas». Además, insisten en que «no hay alternativas para las plazas que no incluyen el transporte, el que intente reservar estos dos días se va a encontrar con que está todo agotado por una distribución que no tiene ningún tipo de sentido. Esas plazas suelen ser muy demandadas por los usuarios que no han podido acceder a las que incluyen el transporte , recurriendo muchos de ellos a las agencias de viajes para cubrir el desplazamiento hasta el lugar al que están interesados en acudir.

Ejemplo de viajes del Imserso a Tenerife sin transporte con casi todas las plazas agotadas. / Mundicolor

No es la primera vez este año que ocurre un problema con el Imserso en Galicia. El pasado verano, las mismas agencias se quejaban de que las cartas de confirmación, que permiten revisar los datos del usuario, realizar cambios en el destino, o incluso, vincularse con otras personas para ir a un mismo lugar, les estaban llegando fuera de plazo a los afectados lo que les impidió cualquier tipo de cambio. El plazo para estos cambios era del 1 al 23 de julio, pero las misivas comunicando la posibilidad de efectuar estos cambios han comenzado a llegar a los afectados el pasado día 24. Esa situación tan molesta le ocurrió, por ejemplo, a varios vecinos de A Illa de Arousa que tampoco encontraron mucha solución ni en la empresa que gestiona los viajes ni en la Seguridad Social. Esos usuarios tampoco pudieron hacer los cambios de manera online, al haberse cerrado el plazo con antelación.

Todos los viajes del Imserso para jubilados de Pontevedra

En el caso de la provincia de Pontevedra, los pensionistas podrán hoy optar a más de 180 viajes de islas, costa peninsular o turismo de escapada (con transporte). De ellos, este año buena parte saldrán del aeropuerto de Vigo, algo poco habitual, ya que suelen salir de Lavacolla. En cualquier caso, todo apunta a que también en esta jornada se agotarán las plazas más demandadas: las de Canarias.

Desde el aeropuerto de Vigo

Foto de archivo de un avión para viajes del Imserso en el aeropuerto de Vigo. / Marta G. Brea / MARTA G. BREA

Islas: Canarias

Tenerife

Puerto de la Cruz (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Smartwings): 21* y 30 de marzo; 8, 17 y 26 de abril; 6, 14 y 23 de mayo y 1 de junio de 2026.

*Vuelo de ida desde Lavacolla y vuelta por Peinador.

Islas: Baleares

Mallorca

Magalluf (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 24 de febrero.

Alcúdia (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 3 y 10 de marzo.

Playa de Palma (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 16 de febrero.

El Arenal (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 3 y 10 de febrero.

El Arenal (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 25 de enero.

Costas: Alicante

Guardamar del Segura (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5, 12, 18 y 19 de noviembre.

Guardamar del Segura (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 27 de marzo.

Torrevieja (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 28 de febrero; 9 y 18 de marzo.

Finestrat (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 18 de marzo.

Benidorm (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de noviembre; y 3 de diciembre.

Benidorm (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 19 y 28 de febrero; 9 y 18 de marzo; 5 y 14 de abril.

Albir (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 25 de noviembre.

Albir (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5 de abril.

Costas: Almería

Roquetas de Mar (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de noviembre; y 3 de diciembre.

Roquetas de Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 19 y 28 de febrero; 9, 18 y 27 de marzo; 5 y 14 de abril.

Aguadulce (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 25 y 26 de noviembre.

Costas: Barcelona

Malgrat de Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 14 de abril.

Costas: Girona

Lloret de Mar (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Vueling): 2*, 12, 19 y 26 de febrero; 7 de marzo; 7 y 14 de mayo.

Lloret de Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet o Vueling): 19 y 28 de febrero; 3, 9, 15 y 18 de marzo; 25 de abril y 4 de mayo.

Costas: Tarragona

Comarruga (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 19 y 28 de febrero; 8, 17 y 26 de mayo.

La Pineda Vilaseca (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 14 de abril.

Costas: Castellón

Oropesa del Mar (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 12 y 19 de noviembre.

Oropesa del Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5 de abril.

Costas: Murcia

La Manga (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 4 y 11 de noviembre.

La Manga (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 27 de marzo.

Desde el aeropuerto de Santiago

Un Boeing A320 de Vueling toma tierra en la pista del aeropuerto de Santiago. / Antonio Hernández

Islas: Canarias

Fuerteventura

Costa Calma (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 18 de marzo y 6 de abril.

Caleta de Fuste (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 11 de febrero.

Islas: Baleares

Mallorca

Magalluf (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 3, 21 de marzo; 4, 11 y 18 de abril.

Magalluf (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 23 de febrero, 4, 13, 15, 22 y 31 de marzo; 1, 8, 9, 18 y 19 de abril (algunos aviones regresan a A Coruña).

Alcúdia (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 31 de octubre; 11, 16 de abril

Palmanova (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 10 de marzo.

Palmanova (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 2 de junio.

Playa de Palma (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 17, 24 y 31 de marzo; y 7 de abril.

Santa Ponsa (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 7 de noviembre.

El Arenal (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 17 y 24 de febrero.

El Arenal (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 29 de octubre; 9 y 18 de noviembre; 22 y 31 de diciembre; 9, 18 y 27 de enero.

Costas: Girona

Lloret de Mar (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 10 y 17 de febrero; 3, 10, 14 y 17 de marzo.

Desde el aeropuerto de A Coruña

Foto de archivo del aeropuerto de Alvedro. / Iago López

Islas: Baleares

Mallorca

Magalluf (8 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 25 de abril y 2 de mayo.

Alcúdia (8 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 9 de mayo.

Alcúdia (10 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 25 de abril y 4 de mayo.

Playa del Muro (10 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 6 de abril.

Circuitos Culturales

Estancias de 6 días en:

Pineda del Mar desde Vigo (Vueling): 10 de abril.

Comillas en autobús: 13 de febrero.

Ponferrada en autobús: 15 de noviembre; 13 de diciembre; 17 y 31 de enero; 21 de febrero y 21 de marzo.

León en autobús: 26 de octubre; 2 y 15 de noviembre.

Gijón en autobús: 15 de marzo.

Candas en autobús: 16 de noviembre; 25 de enero; 15 de febrero y 15 de marzo.

Palencia en autobús: 22 de febrero y 26 de abril.

Sanlucar la Mayor (Sevilla) desde Santiago (Vueling): 14 de diciembre y 6 de febrero.

Soria en autobús: 18 de enero (completo).

Valladolid en autobús: 30 de noviembre y 11 y 19 de enero

Turismo de Naturaleza

Estancias de 5 días en:

Ponferrada en autobús: 22 de noviembre; 13 de diciembre; 24 de enero; 14 de marzo y 11 de abril.

Candas en autobús: 9 y 23 de febrero; 9 de marzo; 6 y 13 de abril.

Candas en autobús: 2 de marzo; 4 de mayo y 21 de junio.

Santa Marta de Tormes (Salamanca) en autobús: 22 de marzo.

La Alberca (Salamanca) en autobús: 17 y 30 de noviembre; 15 de diciembre; 2 de febrero y 26 de abril.