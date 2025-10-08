Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte

Sorpresa e indignación. Esas son las dos frase s más utilizadas por las agencias de viaje que ayudan a las personas mayores en la gestión de sus plazas para los viajes del Imserso al encontrarse con que las plazas que este servicio ofrece sin incluir el viaje y en las que solo se reserva el hotel, están ya prácticamente cerradas cuando para Galicia todavía no se ha abierto el plazo. Desde las agencias explican que esas plazas son comunes para todo el territorio del Estado pero se hacen durante unos días determinados que, continúan, no han sido los mismos para todas las comunidades autónomas.

Así, entre el lunes y ayer, los beneficiarios del Imserso de Asturas, Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia,, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco han podido ir reservando los hoteles, completando casi las plazas que había para destinos muy demandados, como Benidorm y Canarias. Sin embargo, Galicia, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Melilla y Murcia no podrán hacerlo hasta hoy y mañana, «por lo que se encontrarán con que todas las plazas de destino están reservadas».

Este hecho es lo que indigna a las agencias de viaje ya que «cómo le explico yo a un cliente que ya no hay ninguna plaza para reservar porque han sido acaparadas por los de otras comunidades autónomas». Además, insisten en que «no hay alternativas para las plazas que no incluyen el transporte, el que intente reservar estos dos días se va a encontrar con que está todo agotado por una distribución que no tiene ningún tipo de sentido. Esas plazas suelen ser muy demandadas por los usuarios que no han podido acceder a las que incluyen el transporte , recurriendo muchos de ellos a las agencias de viajes para cubrir el desplazamiento hasta el lugar al que están interesados en acudir.

No es la primera vez este año que ocurre un problema con el Imserso en Galicia. El pasado verano, las mismas agencias se quejaban de que las cartas de confirmación, que permiten revisar los datos del usuario, realizar cambios en el destino, o incluso, vincularse con otras personas para ir a un mismo lugar, les estaban llegando fuera de plazo a los afectados lo que les impidió cualquier tipo de cambio. El plazo para estos cambios era del 1 al 23 de julio, pero las misivas comunicando la posibilidad de efectuar estos cambios han comenzado a llegar a los afectados el pasado día 24. Esa situación tan molesta le ocurrió a varios vecinos de A Illa de Arousa que tampoco encontraron mucha solución ni en la empresa que gestiona los viajes ni en la Seguridad Social. Esos usuarios tampoco pudieron hacer los cambios de manera online, al haberse cerrado el plazo con antelación.