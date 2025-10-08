Convenio entre BATA y Ribadumia para mantenimiento de espacios públicos

El Concello de Ribadumia y la asociación BATA han puesto en marcha un convenio de colaboración para el desarrollo de labores de jardinería y cuidado del medio ambiente en distintos puntos del municipio. El equipo de trabajo, compuesto por tres o cuatro operarios, realiza tareas para garantizar el buen estado de las zonas verdes y de los espacios públicos.

Las intervenciones se van a concentrar en las rotondas de Os Castaños, cementerio de Sisán, Santa Marta, polígono de Cabanelas, piscina municipal, Leiro, Lois y la situada en A Lomba. La actuación fue semanal en el inicio y se complementará con acciones periódicas el resto del año. Con esta colaboración Ribadumia apuesta por el mantenimiento sostenible y la integración laboral.