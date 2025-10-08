El Concello cambadés ofrece con la AECC un proyecto de apoyo a pacientes con cáncer y familiares
Servizos Sociais destina 3.300 euros del +Provincia a charlas y acciones que buscan prestarles ayuda integral ante las vicisitudes de la enfermedad
El Concello de Cambados ha firmado un acuerdo con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para poner en marcha un programa de apoyo a pacientes y familiares, cubriendo diferentes ámbitos.
La concejala de Servizos Sociais, Regina Núñez, explica que la iniciativa funcionará hasta diciembre y se sufraga con fondos procedentes del Plan +Provincia. En concreto, son 3.350 euros que se destinan a mejorar la calidad de vida de los enfermos de cáncer de Cambados ayudándoles en cuestiones varias.
El programa incluye charlas y acciones relacionadas con la nutrición enfocada a sus necesidades particulares, el ejercicio físico, el conocimiento de los recursos y prestaciones sociales existentes y la atención psicológica.
En este caso, hay unas treinta plazas y, según Núñez, hay incluso disponibilidad de trasladarse al domicilio del paciente. Todo ello lo realizarán desde la delegación más próxima de la AECC, con la que ya han colaborado en otras iniciativas y que tiene entre sus asociados a vecinos de la capital del albariño.
Núñez también ha destinado fondos provinciales para ofrecer una actividad de rutas por el mar en kayaks adaptados para personas con diversidad funcional, de movilidad u otro tipo. Queda pendiente de realización una que se aplazó por las mareas.
