Cambados retoma la negociación para municipalizar Santa Mariña

Conseguir que los cementerios de Santa Mariña y Fefiñáns sean de titularidad municipal vuelve a la agenda política. El cuatripartito volverá a abrir la negociación con el Arzobispado de Santiago para desbloquear un asunto que lleva más de una década sobre la mesa.

El concejal de Patrimonio, Liso González, está pendiente de la fecha de una reunión solicitada a la institución, cuya última propuesta fue presentada hace más de un lustro y no convencía a la administración local. Se trataba de la firma de un convenio de cesión, pero limitada en el tiempo, por cincuenta años prorrogables.

Pero lo buscado por los sucesivos gobiernos locales es obtener la propiedad para municipalizar y regularizar la situación de los camposantos. Y es que actualmente están en cierto limbo: el Ayuntamiento paga suministros de luz y agua y realiza limpiezas un par de veces al año sin ser suyo. De hecho, una asamblea vecinal celebrada en 2016, con la asistencia de unas 200 personas, votó a favor de la municipalización, a la que sucedería la redacción de una ordenanza. También hubo intentos por establecer una cuota anual entre los concesionarios de los nichos para mantenerlo en las mejores condiciones, pero no cuajó.

Así las cosas, el asunto lleva sobre la mesa más de una década y González espera obtener algún avance con el Arzobispado, pues además, en el caso concreto de Santa Mariña, no es un cementerio cualquiera. Se trata de un Bien de Interés Cultural que al Concello también le interesa para el patrimonio municipal.

De hecho, otro de los asuntos que el concejal llevará a ese encuentro es la limpieza de la peligrosa vegetación que crece en una parte de las ruinas y que lleva meses enraizando, poniendo en riesgo la integridad de la parte que está sobre la capilla. Como avanzó este diario, finalmente el Arzobispado de Santiago no parece dispuesto a asumir el coste, a pesar de que tramitó el proyecto de limpieza ante la Xunta e incluso pidió licencia municipal para las obras.

El auditorio y el San Tomé

González acudirá con la mano tendida, seguro de que es posible hallar un punto de encuentro en esto, además de mantener la posibilidad de colaborar económicamente para salvaguardar el monumento. Con la misma actitud abordará el resto de asuntos fijados para esa reunión, solicitada antes de verano y con previsión de que se celebre antes de finalizar el año.

Cabe recordar que también pedirá la titularidad del auditorio de A Xuventude. Actualmente está dividido en cuotas y para el edil no es práctico ni «lógico», pues complica el uso por parte de la Escola de Música y el Conservatorio, además de que deja en el aire la responsabilidad sobre mantenimientos y obras como la que hará falta dentro de no mucho en el tejado.

También va a solicitar la cesión temporal de un terreno que tiene junto al colegio San Tomé para usarlo como estacionamiento y solucionar los problemas de aparcamiento de la zona.