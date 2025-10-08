El BNG critica la «desidia» de Ravella en la atención al servicio de VaiBike

El BNG ha exigido al gobierno de Vilagarcía que ponga fin «de una vez por todas» a los problemas del servicio de bicicletas públicas VaiBike, tras el anuncio del Concello de ampliar el número de estaciones. Los nacionalistas reclaman que esta ampliación vaya acompañada de una mejora real en el funcionamiento del sistema, al considerar que el servicio «no acaba de arrancar» y acumula numerosas quejas vecinales.

Desde el Bloque recuerdan que Vilagarcía fue un referente estatal en movilidad sostenible cuando el sistema fue impulsado durante un anterior mandato del BNG. Sin embargo, aseguran que tras su eliminación por el gobierno del PP liderado por Tomás Fole, y su posterior reactivación, el servicio «funciona de forma deficiente».

Entre los principales fallos, el grupo municipal nacionalista denuncia que el servicio de atención al usuario solo opera hasta las 15.00 horas, lo que impide resolver incidencias por las tardes. También critican el mal funcionamiento de la aplicación móvil, que ofrece «información errónea sobre la disponibilidad de bicicletas y presenta fallos al registrar préstamos y devoluciones».

Abundan en que la APP «por el mal funcionamiento de los puntos de enganche, muchas veces no detecta las bicicletas que hay en una estación y ocurre lo misma a la inversa, no informando de que una bicicleta fue retirada, con lo que en muchas ocasiones una persona que se dirige a la estación pensando en coger una bici se encuentra con que no hay».

El BNG propone además instalar carteles informativos para evitar que niños manipulen las bicicletas y paneles con teléfonos de contacto y horarios de atención, junto con la creación de un servicio de soporte vespertino.

«De no actuar con urgencia, el VaiBike acabará desapareciendo, no por falta de usuarios, sino por la desidia de quienes parecen no querer que funcione», advierten. El grupo nacionalista pide a Ravella una apuesta firme por un modelo de ciudad verde y sostenible, más allá de «la propaganda y las fotos», y exige que el servicio recupere un alto nivel de calidad.