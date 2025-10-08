Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las actividades de envejecimiento activo de Valga aún tienen plazas

R. A.

Valga

Las actividades de envejecimiento activo del Concello de Valga mantienen abierto el plazo para anotarse. Expira el día 27 y los interesados deben cubrir una hoja de inscripción y entregarla en el Consistorio o enviarla al correo electrónico informacion@valga.gal.

El programa está dirigido a mayores de 55 años e incluye actividades de estimulación cognitiva y memoria, talleres de expresión artística y pintura, se realizarán caminatas por el municipio y habrá una nueva edición del taller de autocuidado.

Las actividades en las que está abierta la inscripción son: «Envellecer con sentidiño: estimulación cognitiva e memoria», que tendrá lugar los martes de 10.00 a 11.30 horas en el auditorio y de 11.45 a 13.15 horas en el CODI, con un precio de nueve euros al mes (seis para empadronados).

También en «Valga a vida», de autocuidado; los lunes de 10.30 a 11.30 horas y los jueves de 17.00 a 18.30 en el auditorio, con un precio de 18 euros al mes (doce para empadronados). Y en «Pasos en igualdade» (los lunes a las 10.30 horas y los jueves a las 17.00 horas, por 7,5 euros y cinco, el reducido), y «A arte de envellecer» (viernes, de 10.00 a 11.30 horas en el auditorio, con precios de 15 y 10 euros). Hay bonificaciones para quienes asistan a más de una.

