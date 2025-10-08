Las actividades de envejecimiento activo de Valga aún tienen plazas

Las actividades de envejecimiento activo del Concello de Valga mantienen abierto el plazo para anotarse. Expira el día 27 y los interesados deben cubrir una hoja de inscripción y entregarla en el Consistorio o enviarla al correo electrónico informacion@valga.gal.

El programa está dirigido a mayores de 55 años e incluye actividades de estimulación cognitiva y memoria, talleres de expresión artística y pintura, se realizarán caminatas por el municipio y habrá una nueva edición del taller de autocuidado.

Las actividades en las que está abierta la inscripción son: «Envellecer con sentidiño: estimulación cognitiva e memoria», que tendrá lugar los martes de 10.00 a 11.30 horas en el auditorio y de 11.45 a 13.15 horas en el CODI, con un precio de nueve euros al mes (seis para empadronados).

También en «Valga a vida», de autocuidado; los lunes de 10.30 a 11.30 horas y los jueves de 17.00 a 18.30 en el auditorio, con un precio de 18 euros al mes (doce para empadronados). Y en «Pasos en igualdade» (los lunes a las 10.30 horas y los jueves a las 17.00 horas, por 7,5 euros y cinco, el reducido), y «A arte de envellecer» (viernes, de 10.00 a 11.30 horas en el auditorio, con precios de 15 y 10 euros). Hay bonificaciones para quienes asistan a más de una.