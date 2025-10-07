Vista Real busca alumnos para tres cursos con salida laboral

El Centro de Desenvolvemento Local de Vilanova acogerá, a comienzos de noviembre, tres nuevos cursos gratuitos de operaciones básicas de restaurante y bar, seguridad informática e instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, que se impartirán entre las 9.00 y las 14.00 horas. Por la experiencia de ediciones anteriores, estos cursos gozan de una elevada tasa de inserción laboral, debido a la completa formación que se imparte y la alta cualificación de los equipos docentes.

El curso de operaciones básicas de restaurante y bar consta de 210 horas, en las que se formará a los alumnos en las normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración, uso de la dotación básica de restaurante, de alimentos y bebidas, así como de tareas de postservicio como el aprovisionamiento y almacenaje de alimentos. El curso de seguridad, de 500 horas, incluye formación en seguridad en equipos informáticos, auditoría y gestión de incidentes de seguridad informática, sistemas seguros de acceso y transmisión de datos y gestión de servicios en el sistema informático. En cuanto al curso de instalación y mantenimiento de jardines, será de 390 horas y los alumnos recibirán formación en preparación del medio de cultivo y mantenimiento y mejora de elementos vegetales entre otras cuestiones. Los tres cursos, que incluyen 80 horas de prácticas profesionales no laborales en empresas de la zona, están dirigidos a desempleados e inscritos en el Servizo Público de Emprego, autónomos o trabajadores por cuenta ajena siempre que sea compatible con su horario laboral. Los participantes en estos cursos, organizados por el Concello de Vilanova y subvencionados por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, además de la Unión Europea, podrán optar a dietas por desplazamiento, por ser víctima de violencia de género, familia numerosa o monoparentales, por cuidado de familiares con discapacidad, y por conciliación familiar. Los interesados deben enviar sus datos al mail javier.pineiro@vilanovadearousa.gal