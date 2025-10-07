Mari Carmen Durán, Rosa Castro y Maribel Iglesias participarán en Bruselas en la acampada por Gaza

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, recibió en el Concello a Mari Carmen Durán, Rosa Castro y Maribel Iglesias, las tres representantes de O Salnés que participarán en la acción internacional «Salir de casa por Gaza», una acampada por la paz que tendrá lugar frente al Parlamento Europeo en Bruselas. La iniciativa, impulsada por la organización internacional de mujeres por la paz WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom) y con la colaboración de Mulleres de Negro, pretende visibilizar el sufrimiento del pueblo palestino y reclamar el cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional.

Las tres activistas arousanas forman parte de un grupo de 120 personas procedentes de diferentes países que viajarán el día 16 de octubre a Bruselas para instalar un campamento en los jardines de La Viale. Desde allí desarrollarán diversas actividades de sensibilización —charlas, encuentros, debates y actos simbólicos— hasta el sábado 18, fecha en la que culminará la acción con una gran cadena humana, el «Abrazo al Parlamento», en la plaza de Luxemburgo.

Además, Durán, Castro e Iglesias serán las encargadas en Bruselas de ejercer de embajadoras de la «Vilagarcía con Palestina», iniciativa vecinal impulsada por el Concello para expresar el rechazo de la ciudadanía a la ofensiva israelí sobre Gaza. Esta campaña incluyó mesas informativas y recogidas de firmas en la plaza de Galicia, que ahora llegarán directamente a las instituciones europeas.

Durante el encuentro en Ravella, las participantes trasladaron al alcalde su preocupación por la situación en la Franja y le agradecieron la empatía mostrada. Varela, que también preside la Federación Galega de Municipios e Provincias, expresó su apoyo a la iniciativa y recordó que «la política debe marcar prioridades, y hoy la prioridad es detener el genocidio en Gaza».

El Concello secundó la recogida de firmas en apoyo a la detención del genocidio. / Iñaki Abella

El regidor vilagarciano destacó además la importancia de que las administraciones locales sean «altavoces de la defensa de los derechos humanos» y subrayó el compromiso del Concello con el pueblo palestino, recordando que en mayo de 2024 el pleno municipal aprobó una moción de condena a los ataques sobre la población civil.

Vilagarcía ya ha mostrado su solidaridad con esta causa a través de distintas acciones, como la colaboración en la publicación del libro «Ojos de Palestina» del médico residente en la ciudad, Anan Abdalah, que busca acercar la realidad del conflicto a la ciudadanía.

Para Mari Carmen Durán, una de las promotoras de la iniciativa, «es fundamental mantener la presión social y política hasta que se cumpla la legalidad internacional y se respeten los derechos humanos». La activista destacó que la movilización del día 18 pretende unir a personas y colectivos de todo el mundo en una llamada conjunta por la paz y la justicia en Palestina.

«Salir de casa por Gaza» se desarrollará del 10 al 19 de octubre y cuenta con el respaldo de diversas entidades y diputadas europeas, entre ellas Ana Miranda, además de la colaboración de organizaciones locales y de particulares como el caso de Aida Ferreiro, exalumna de Mari Carmen Durán en el IES Ramón Cabanillas de Cambados.