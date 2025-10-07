San Martiño también se acoge a un cese de actividad remunerado

El número de cofradías y agrupaciones de marisqueo que se acogen a las ayudas por cese de actividad no deja de aumentar.

Y tras anunciarse hace unos días que el sector y la Consellería do Mar pactaron una veda de tres meses para el libre marisqueo, a la que seguirán tres meses más de parada biológica remunerada, ahora se sabe que también la cofradía San Martiño ha decidido frenar su actividad.

Este pósito mancomunado con sede en O Grove y socios de este municipio, Poio, Ribadumia, Meaño, Sanxenxo y Cambados, pidió autorización a la Xunta para detener la faena a pie en sus bancos –parece que hasta febrero– a cambio de alguna compensación económica. Ayer por la mañana empezaba la campaña, pero los mariscadores de a pie ya no salieron, a la espera de recibir la confirmación de la Xunta.

Los socialistas reunidos ayer en A Illa. / Iñaki Abella

Casi al mismo tiempo se reunían la diputada Paloma Castro y alcaldes también socialistas como los de A Illa y Cambados, además de portavoces del partido en Vilagarcía, Vilanova y Ribadumia.

De ese encuentro en tierras isleñas volvió a salir la petición de más dinero para compensar el cierre del marisqueo a flote.

No les sirve una veda en este último trimestre de 2025 y un paro biológico subvencionado en el primero de 2026, sino que quieren «un plan de ayudas directo y específico para las familias mariscadoras afectadas».

Así comenzó otra preocupante y desconsoladora campaña para el libre marisqueo en Arousa. / Noé Parga

Es por ello que la diputada exige a la Xunta «que asuma su responsabilidad institucional, social y ambiental con la ría de Arousa, que precisa de compromiso, inversión y planificación».

Lo que quiere decir es que «sin ayudas no hay futuro, y lo que hizo la Xunta fue decretar el cierre de Os Lombos, O Bohído y Cabío sin un calendario de pagos ni el compromiso firme con los profesionales afectados».

Convencidos de que «este cese temporal de actividad afecta a 1.200 familias que dependen del marisqueo a pie y a otras 300 del marisqueo a flote», los socialistas sostienen que el sector pactó dicho «con responsabilidad, pero conscientes de que no se puede asumir sin una compensación económica».

En resumen, que el PSdeG-PSOE quiere «prestaciones por cese de actividad entre octubre y diciembre y un plan de ayudas compensatorias cofinanciado con fondos europeos para los meses de enero, febrero y marzo que cubra los costes fijos de la actividad y garantice la viabilidad de cofradías y mariscadores».