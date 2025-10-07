Sale a concurso la mejora del polideportivo de Coirón

El Concello de Meaño ha sacado a contratación la mejora del pabellón de deportes de Coirón (Dena), la cual incluye sustitución de canalones de agua, bajantes, portal vehicular de acceso a la instalación y dotar el interior de un equipo de megafonía. El concurso se mantiene abierto hasta hoy martes a las 23.59 horas. El proyecto total asciende a 84.674,67 euros y será financiado íntegramente por la Diputación. El plazo de ejecución de la obra, una vez adjudicada, se limitará a un máximo de 75 días.

El sistema de megafonía a instalar incluye un estudio acústico del pabellón para poder obtener luego el mejor rendimiento y calidad del sonido. En base al proyecto se procederá con la instalación de la megafonía, con altavoces de 160 vatios y un pupitre microfónico.

Por lo demás tocará sustituir los viejos canalones y bajantes y dotar la instalación de otros fabricados en chapa prelacada.