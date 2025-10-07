Somos Ribadumia ensalza la Xornada Municipalista
La agrupación local califica la iniciativa de «éxito» para reivindicar una «política local, real y práctica»
Ribadumia
Somos Ribadumia mostró su satisfacción por el «éxito» de la I Xornada Municipalista que contó con la participación de una veintena de representantes de agrupaciones de toda Galicia y la colaboración de Agora Galicia y Somos Cambados.
El encuentro, de carácter técnico, abordó temas sobre los derechos de los cargos locales y gestión de las cuentas municipales, con ponencias de Tania Varela, Patricia Oubiña, Enrique Oubiña y Sergio Soutelo.
La agrupación destacó el espíritu constructivo de la jornada y defendió un modelo de política local cercana, práctica, real y centrada en los vecinos, anunciando su intención de repetir la experiencia el próximo año y consolidar estas jornadas como un punto de encuentro de todo el municipalismo gallego.
