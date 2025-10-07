La ría de Arousa y sus productos regresan a Conxemar

Como es habitual en este tipo de eventos promocionales, tanto a nivel nacional como internacional, la celebración en Vigo de una feria tan importante como Conxemar constituye un escaparate promocional idóneo para numerosas empresas, organizaciones y productos de la ría de Arousa.

Entre los expositores participantes aparece, por ejemplo, la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mexillón de Galicia, de cuya fundación se cumplen 18 años .

En su Consello Regulados consideran que el recinto ferial de Cotogrande permitirá divulgar las bondades del «oro negro» de batea distinguido con su sello entre «mayoristas, importadores, exportadores, transformadores, fabricantes y distribuidores llegados desde distintos puntos del planeta».

Se trata de dar a conocer «los atributos de Mexillón de Galicia, un sello que garantiza el origen gallego del mejillón –el 10% del volumen total producido en la comunidad autónoma– y una calidad superior, lo cual le confiere un valor añadido» ante el consumidor y las empresas que comercializan producto protegido.

Asimismo, en el Consello Regulador, presidido por Mané Calvo, pretenden «establecer contactos con compañías interesadas en la comercialización o distribución de Mexillón de Galicia».