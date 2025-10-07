Ravella hará mejoras en varios locales vecinales

La Xunta Local de Goberno ha aprobado un paquete de inversiones destinadas al mantenimiento de varios espacios municipales de uso ciudadano en Vilagarcía. En total, el Concello destinará algo más de 9.000 euros a la puesta a punto de los centros socioculturales de Fontecarmoa y Faxilde, así como a la renovación del material de los locales de ensayo del Auditorio Municipal.

En el caso de las casas de cultura, las actuaciones serán ejecutadas por la empresa Reformas Trébol y se centran principalmente en la resolución de problemas de filtraciones y humedades. En Fontecarmoa, la intervención consistirá en la limpieza y sustitución de tres canalones deteriorados que estaban provocando goteras en el salón de actos. El presupuesto asignado a esta obra asciende a 4.210 euros.

En el centro de Faxilde, los técnicos municipales detectaron problemas de humedad tanto en la sala principal como en la zona de entrada. Tras comprobar que el origen estaba en el mal estado de la impermeabilización, se decidió retirar toda la capa de grava de la cubierta para reparar la superficie afectada. Además, se aplicará una nueva pintura impermeabilizante y se procederá a limpiar bajantes y sumideros. Esta actuación supondrá una inversión de 3.900 euros.

Por su parte, la Concellería de Xuventude destinará 1.200 euros a la reparación de desperfectos y a la reposición de material en los locales de ensayo del Auditorio. Según recoge la propuesta aprobada, parte del instrumental «presenta roturas y desgastes que afectan a su uso ordinario», por lo que se llevará a cabo su renovación y puesta a punto. Cabe señalar que estos locales tienen una notable actividad a lo largo de todo el año.

Estas intervenciones forman parte del plan de mantenimiento continuado que el Concello de Vilagarcía, apuntan desde Ravella, «impulsa para conservar en buen estado las instalaciones socioculturales y musicales que dan servicio a asociaciones, grupos y vecinos de toda la ciudad».