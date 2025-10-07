Preocupación por el comportamiento de una hembra de delfín y su cría

Cada vez son más los testimonios que dan cuenta de la presencia de dos delfines mulares (arroaces) introduciéndose en diferentes puertos de las Rías Baixas.

Tanto ayer como en días previos, y parece que en otras jornadas de agosto y septiembre, esos dos delfines, una hembra de considerable tamaño llamada «Ladeira» y su cría, «Badiña», fueron vistos dentro de diferentes dársenas arousanas.

Hay diferentes opiniones sobre lo que puede estar pasando a esos dos animales, pero todos los consultados coinciden en un mismo mensaje: piden que no sean molestados.

Varios testigos afirman haber apreciado ayer, en Vilaxoán, la aparente debilidad de la madre, observando en ella «un comportamiento errático» y viendo como «la cría parecía querer ayudar a su madre y la empujaba hacia la superficie».

Un hombre toma imágenes de los arroaces, en Vilaxoán. | FdV

Otros opinan que «la actitud de estos delfines llama la atención cuando la hembra da de mamar a su cría, por eso parece flotar en la superficie».

En el Instituto para el Estudio de los Delfines Mulares (BDRI) señalaban ayer que «esos dos ejemplares ya fueron vistos entrando y saliendo de puertos como el de Vilagarcía desde agosto, están identificados y, aparentemente, no presentan ningún tipo de dificultad, salvo que, por lo visto en los vídeos, un ejemplar es más curioso y flota».

Sin embargo, «ese comportamiento, y que entren a los puertos en esta época del año, no es nada raro ni quiere decir que estén enfermos», concluye el director del centro, Bruno Díaz, quien destaca el «importante crecimiento» experimentado por la cría.

Alfredo López

Más preocupados se muestran en la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma), encargada de la Red de Varamientos de Galicia.

Su máximo responsable, Alfredo López, llega a reconocer que existe cierto temor, ya que «la madre puede tener algún tipo de problema y la cría puede morir si no es capaz de amamantarse».

Los delfines en Vilaxoán, ayer. / FdV

Esgrime el biólogo que se trata de «Ladeira» y «Badiña», dos ejemplares que «llevan desde hace un año y medio dejándose ver de puerto en puerto».

Estrecho seguimiento

De ahí que la Cemma esté realizando un estrecho seguimiento de estos dos arroaces, dado que «esta hembra adulta que nada junto a su cría parece tener algún problema,. de ahí que necesite parar en superficie para descansar».

Esto provoca que al ser observados desde tierra firme algunas personas se asusten y teman lo peor, dado que «la ven parada, como flotando, pero una vez que descansa puede continuar».

La madre y su cría dentro de la dársena. / FdV

Así fue vista esa hembra y su cría «desde A Guarda hasta la ría de Arousa, donde llevan tiempo cambiando de sitio, dejándose ver tanto en Rianxo como en O Grove, Vilagarcía, A Pobra do Caramiñal y otros puertos de la ría», esgrime Alfredo López.

Termina diciendo que la Cemma seguirá «muy pendiente» de ambos ejemplares y pidiendo «que la gente no los moleste y los deje tranquilos para que la madre pueda descansar, y si alguien se acerca en exceso la activa y no la deja reponer las fuerzas que necesita para seguir amamantando a su cría».

En caso de avistamiento de estos dos ejemplares, o de cualquier otro que pueda parecer en apuros, lo mejor es comunicarlo a la Red de Varamientos de Galicia, ya sea a través del 112 o de la propia Cemma.