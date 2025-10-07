El PP acusa a Lago de «cinismo extremo» en el caso de la EDAR

La decisión de la Xunta de retomar el proyecto de construcción de un nuevo colector entre Vilanova y la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Cambados ha desatado las críticas del Partido Popular al alcalde de la villa del albariño, Samuel Lago. Los conservadores acusan al regidor de «cinismo extremo» por arrogarse el desbloqueo de esas obras y sostener que «va a ser posible por su insistencia cuando no hizo ni una sola gestión ante la Consellería de Medio Ambiente, que es quien realiza los trabajos, y porque la reanudación va a ser posible gracias a la Lei do Litoral de Galicia, impulsada por el PP y que Lago calificó de inconstitucional».

Desde la formación que lidera Sabela Fole achacan estas declaraciones a un intento del regidor de «darse autobombo ante una absoluta desesperación por la actual situación crítica y de grave crisis política e institucional que padece el Concello», llegando a calificarlo de «caradura político, ya que la obra fue frenada por sus compañeros socialistas en el Gobierno de España y se reactiva ahora gracias a la Xunta».

Recuerdan que el alcalde, en el pleno de febrero de 2024, «despreció una moción del PP en la que defendíamos el derecho de Galicia a gestionar su litoral, una cuestión de la máxima importancia socioeconómica en Cambados, y se puso del lado del argumentario del PSOE diciendo que era inconstitucional, así que hay que tener morro para decir que el colector se va a reanudar gracias a él». Insisten en que la Xunta tenía planificada y diseñada desde hace tiempo esta mejora y que se vio truncada «por los atrancos impuestos desde el Gobierno central».

Por su parte, el regidor respondió ayer a estas acusaciones asegurando que «me ratifico en lo dicho, ya que he sido el que más se preocupó de que esa obra saliese adelante». Señala que lo hizo de manera pública y en privado, «reuniéndome con Augas de Galicia en varias ocasiones y con Costas del Estado para desbloquear las autorizaciones; también fui el primero en solicitar a Augas de Galicia que retomasen el proyecto tras la transferencia de competencias; y fui el único que les advirtió de que esta obra no va a ser la que solucione el problema si no va acompañada de actuaciones separativas de pluviales y fecales, como estamos haciendo en Cambados, donde no queremos otro Cabanelas».

Lago recuerda que en el pleno manifestó que «estamos a favor de que Galicia asuma la gestión del litoral y no votamos en contra de la moción, sino que nos abstuvimos porque teníamos dudas sobre el procedimiento seguido». Mantiene que «la diferencia entre PP y PSOE es que nosotros defendemos a los vecinos incluso en contra del criterio de nuestro partido, pero la portavoz del PP defiende sin fisuras las posiciones del PP aunque sean contrarias a los intereses de Cambados (SAF, Altri o Asilo)».