Os nomes de mar, un tesouro inmaterial que corre o risco de desaparecer
Domínguez fala da importancia de recuperalos no Congreso de Onomástica
A mestra arousá Helena Domínguez foi unha das relatoras na X edición do Congreso de Onomástica que se celebrou a pasada fin de semana en Pontevedra. Nese congreso, Domínguez alertou do perigo que corre un tesouro inmaterial da lingua galega, o dos nomes do mar, especialmente aqueles que se atopan na ría de Arousa, que se transmitiron de xeración en xeración a través da oralidade e que non teñen sido recollidos.
A arousá, gañadora do premio Luís Rei co traballo «Cons, touzas e petóns: talasonimia da ría de Arousa», insistiu durante o encontro en que os esforzos deben centrarse agora na recollida de campo, mentres sobreviven as últimas xeracións de informantes que accederon ao caudal toponímico mediante a transmisión oral.
«Eu teño feito recollidas que son xa irrepetibles porque as fontes morreron. Precisamos xente con gana de recoller nomes e ben preparada para facelo, que saiba preguntar e conversar coa xente maior», explica. O esforzo pagaría a pena. Se os estudos de talasonimia despegan, han darlle «moitas alegrías á lingüística galega», augura Helena Domínguez. «Os nomes do mar teñen moito que mostrarnos en canto a substratos lingüísticos, procedementos morfolóxicos e sintácticos, dialectoloxía e léxico aínda non rexistrado nos dicionarios», detalla.
A investigadora, que traballa nunha guía que publicará a finais de ano a asociación cultural A Dorna sobre a toponimia da Arousa, tema sobre o que está a realizar a súa segunda tese de doutoramento, baixo a dirección do académico Gonzalo Navaza. Na súa intervención compartiu co público aprendizaxes adquiridas durante a súa recolleita, que atinxen tanto cuestións lingüísticas como sociolóxicas. Por exemplo, a importancia de ter en conta os polimorfismos, porque é ben frecuente que un mesmo accidente reciba denominacións diferentes segundo a procedencia dos falantes. «O Con Caghado da fala da Illa de Arousa corresponde á Mesa do Con dos mariñeiros do Grove e de Cambados. As pedras Sálvores ou Salvas do Grove son as Pedras Albas para os de Arousa. Por iso debe indicarse sempre a perspectiva dos informantes, e deberían consignarse as distintas formas dos obxectos xeográficos que pertenzan á esfera de dúas ou máis comunidades», expón.
Canto ás fontes orais, Helena Domínguez propón traballar con grupos de mariñeiros e de mariscadoras maiores de setenta anos e buscar especialistas nos diversos oficios do mar e nas distintas zonas de pesca e marisqueo. Outra fonte fundamental –sinala– son os cadernos de marcas, que conteñen anotacións manuscritas dos mariñeiros e permiten acceder a unha gran riqueza de nomes, parte deles rexistrados só nesas páxinas que se adoitaban agochar coma tesouros e transmitir familiarmente, porque conteñen información para se orientar e localizar boas zonas de pesca.
