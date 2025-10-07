Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Negociación del convenio de la conserva

Los delegados sindicales se reúnen en Vilagarcía

Asistentes a la asamblea.

Asistentes a la asamblea. / Iñaki Abella

M. Méndez

Arousa

La Federación de Industria de Galicia del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) celebró esta mañana, en el Auditorio de Vilagarcía, una asamblea de delegados en la que analizar la situación de la negociación para el convenio colectivo del sector.

Se hizo en busca de un documento «justo, digno e igualitario».

