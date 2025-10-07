Negociación del convenio de la conserva
Los delegados sindicales se reúnen en Vilagarcía
M. Méndez
Arousa
La Federación de Industria de Galicia del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) celebró esta mañana, en el Auditorio de Vilagarcía, una asamblea de delegados en la que analizar la situación de la negociación para el convenio colectivo del sector.
Se hizo en busca de un documento «justo, digno e igualitario».
