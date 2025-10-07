Os Duráns sienta a la mesa a 175 amantes del cocido

Los vecinos de Os Duráns se echaron a la calle para disfrutar de la segunda edición de la Festa do Cocido. Un total de 175 personas se sentaron a la mesa para disfrutar de tan típico plato. Una celebración que incluso tuvo que demorar su inicio dado que la actuación musical de Chiña se alargó más de lo previsto debido a la implicación de los comensales. También estuvo DJ Alkalde para amenizar la comida que también contó con generosos sorteos gracias a la implicación de muchas empresas. Lo recaudado se destinará a organizar las fiestas de San Pedro.