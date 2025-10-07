Durán confía en que San Simón mantenga el apartado gastronómico de su romería

Visitada por miles de personas cada año y germen del mundo valleinclaniano, la romería de San Simón, en la parroquia vilanovesa de Baión, se ha quedado sin comisión de fiestas a menos de un mes para su celebración. Pese a este contratiempo, el alcalde de Vilanov,a Gonzalo Durán, aseguraba ayer que «la romería, misas en honor del santo y la parte gastronómica, estoy seguro de que se va a celebrar, porque siempre hay vecinos que están dispuestos a evitar que eso pueda ocurrir». De hecho, el regidor ya anunció que el Concello está dispuesto a colaborar en aquello que sea necesario para sacarla adelante, «aunque sea en un formato reducido, sin incluir las verbenas nocturnas».

Durán insiste en que desde el Concello «siempre se ha apoyado este evento y esperamos que se pueda constituir una comisión de fiestas lo antes posible porque la romería de San Simón debe celebrarse, siempre ha sido así desde tiempos inmemoriales, excepto en pandemia, por eso tenemos confianza en que continúe».

La comisión de fiestas que llevaba el peso de la organización de la romería anunció que lo dejaba tras tres lustros intensos de trabajo que han provocado un importante cansancio en su seno, por eso consideran que debe venir sabia nueva para darle un nuevo impulso a una romería que se ha convertido en una cita obligada para las comarcas de O Salnés y Caldas. En ella, la tradición, además de las cuestiones religiosas, marca que había que degustar un buen pulpo á feira (cuyo precio se había disparado en los últimos años) regado con las primeras pipas de «viño novo». A esa delicia gastronómica también se habían unido recientemente el churrasco y las rosquillas que se venden al pie de la PO-531, donde se sitúa la pequeña capilla de San Simón.