Doscientas embarcaciones de libre marisqueo en la ría de Arousa

La afluencia de embarcaciones a las zonas de libre marisqueo abiertas en la ría de Arousa se mantienen cada mañana en torno a las doscientas. Hoy, por ejemplo, fueron 214 naves, con 255 tripulantes a bordo.

Muy lejos de las entre 600 y 800 naves que en los buenos tiempos acudían a los bancos de O Bohído, Lombos do Ulla y Cabío, ahora cerrados.