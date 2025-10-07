Doscientas embarcaciones de libre marisqueo en la ría de Arousa
La afluencia es mucho menor que en años buenos
M. Méndez
Arousa
La afluencia de embarcaciones a las zonas de libre marisqueo abiertas en la ría de Arousa se mantienen cada mañana en torno a las doscientas. Hoy, por ejemplo, fueron 214 naves, con 255 tripulantes a bordo.
Muy lejos de las entre 600 y 800 naves que en los buenos tiempos acudían a los bancos de O Bohído, Lombos do Ulla y Cabío, ahora cerrados.
