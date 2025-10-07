Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Doscientas embarcaciones de libre marisqueo en la ría de Arousa

La afluencia es mucho menor que en años buenos

Descarga de bivalvos en A Illa.

Descarga de bivalvos en A Illa. / Iñaki Abella

M. Méndez

Arousa

La afluencia de embarcaciones a las zonas de libre marisqueo abiertas en la ría de Arousa se mantienen cada mañana en torno a las doscientas. Hoy, por ejemplo, fueron 214 naves, con 255 tripulantes a bordo.

Muy lejos de las entre 600 y 800 naves que en los buenos tiempos acudían a los bancos de O Bohído, Lombos do Ulla y Cabío, ahora cerrados.

