Denuncian el robo de la merienda de una fiesta en el CEIP Castrelo

Una desagradable sorpresa es lo que se llevaron el pasado viernes los integrantes de la Anpa del CEIP Castrelo y los niños de patinaje y danza al encontrarse con que toda la comida y bebida, a excepción del agua, habían sido sustraídas del interior del colegio. Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Policía Local y de la Guardia Civil para que se investigue a los autores del suceso, que accedieron al interior del local en el que se encontraban los enseres a través de una ventana.

Los padres mostraban ayer su rabia con lo ocurrido porque «estamos seguros que aquellos que lo hicieron sabían que era para una fiesta» y lamentan la «tristeza total» de los pequeños que, finalmente, pudieron disfrutar de un pequeño ágape gracias a la directiva de la Anpa.

Desde esta entidad alertan de que situaciones similares, como la rotura de varios bancos de madera o de unas casetas, vienen repitiéndose de forma demasiado habitual y reclaman medidas urgentes para evitar que sucedan. De hecho, denuncian que existe un grave deterioro del vallado por la parte de atrás del centro, por donde supuestamente acceden los vándalos. Es por ello que reclaman ante la Consellería de Educación y el Concello medidas para reforzar esa valla ya que «hay algunos que no vienen a jugar aquí».