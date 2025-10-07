El Concello pone en marcha un curso gratuito de mecanizado

El Concello de Vilagarcía, a través del departamento de Promoción Económica, ha puesto en marcha una nueva edición del programa de cualificación profesional con compromiso de contratación, una iniciativa que combina la formación práctica con la creación de empleo en colaboración con empresas locales. En esta ocasión, el curso está dedicado a la especialización en mecanizado y contará con la participación de las firmas Thune Eureka y Meykatec.

El curso, totalmente gratuito, está dirigido a 15 personas desempleadas que deseen adquirir competencias en este ámbito. La formación comenzará el 20 de octubre en Thune Eureka, en Bamio, y las empresas participantes se comprometen a contratar al menos al 30% de los alumnos que finalicen con éxito el programa.

Las personas interesadas pueden presentar sus credenciales en el departamento de Promoción Económica del Concello hasta el 15 de octubre. Posteriormente, las empresas realizarán entrevistas de selección para escoger los perfiles.

La formación, impartida por la firma Quick Up, tendrá una duración de 198 horas, distribuidas en 118 horas de formación teórica y 80 prácticas. El alumnado aprenderá a realizar operaciones de mecanizados con torno y fresa, controlar los productos resultantes y efectuar la preparación, puesta a punto, funcionamiento y mantenimiento de instalaciones, máquinas y herramientas. Además obtendrán formación complementaria como operadores de carretilla elevadora y puente grúa.

El Concello asume la financiación de la formación, mientras que las empresas colaboradoras se comprometen a ofrecer contratos indefinidos o de al menos tres meses de duración, a jornada completa, a una parte del alumnado. Para quienes no obtengan contratación inmediata, el curso supondrá igualmente una cualificación técnica reconocida y una oportunidad real de inserción en un sector industrial en crecimiento.